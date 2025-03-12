هل شم النسيم 2025 إجازة رسمية في مصر؟.. موعد الإجازات السنوية

هل شم النسيم 2025 إجازة رسمية في مصر؟، تساؤل مهم يشغل الكثيرين، حيث يعد عيد شم النسيم من المناسبات الاجتماعية المهمة التي يحتفل بها المصريون منذ العصور الفرعونية، حيث يحرصون على قضاء هذا اليوم في أجواء مميزة تشمل التنزه في الحدائق وتناول أطعمة تقليدية مثل الفسيخ والرنجة والبيض الملون.

هل شم النسيم 2025 إجازة رسمية في مصر؟

بعد مراجعة جدول الإجازات الرسمية في مصر، تأكد الموجز أنه شم النسيم يعد إجازة رسمية للقطاع العام، وإجازة مدفوعة الأجر بالقطاع الخاص.

موعد إجازة شم النسيم 2025

من المقرر أن يوافق عيد شم النسيم هذا العام يوم الاثنين 21 أبريل 2025.

يأتي شم النسيم كل عام في يوم الاثنين التالي لعيد الفصح المسيحي الشرقي، ويعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر في كافة القطاعات الحكومية والخاصة وفقاً لما هو معتاد.

قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

إلى جانب إجازة شم النسيم، تتضمن قائمة الإجازات الرسمية في مصر لعام 2025 ما يلي:

عيد الفطر المبارك: الاثنين 31 مارس 2025.

عيد تحرير سيناء: الجمعة 25 أبريل 2025.

عيد العمال: الخميس 1 مايو 2025.

وقفة عرفات: الخميس 5 يونيو 2025.

عيد الأضحى المبارك: الجمعة 6 يونيو 2025.

رأس السنة الهجرية: السبت 26 يوليو 2025.

ذكرى ثورة 30 يونيو: الاثنين 30 يونيو 2025.

عيد ثورة 23 يوليو: الأربعاء 23 يوليو 2025.

المولد النبوي الشريف: الخميس 4 سبتمبر 2025.

عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر): الاثنين 6 أكتوبر 2025.

أهمية إجازة شم النسيم

تُعتبر هذه الإجازة فرصة للأسر المصرية للتجمع والاستمتاع بالرحلات العائلية، مما يعزز الروابط الاجتماعية ويبعث أجواءً من البهجة والفرح.

كما تُساهم في تنشيط قطاع السياحة الداخلية، حيث تشهد الحدائق والمتنزهات والمناطق الساحلية إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

ويكون شم النسيم 2025 موافق يوم الاثنين 21 أبريل، ويعد إجازة رسمية لجميع العاملين في الدولة، ليحظى المصريون بفرصة مميزة للاحتفال بأحد أقدم الأعياد التراثية في أجواء من المرح والتجمع الأسري.

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