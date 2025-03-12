زيادة التموين في شهر رمضان 2025.. اعرف موعد صرف الدعم

زياده التموين في شهر رمضان.. تزايدت عمليات البحث من قبل المواطنين في مصر عن موعد صرف زياده التموين في شهر رمضان 2025، حيث يسعى العديد من الأسر للاستفادة من الدعم الإضافي المقدم من وزارة التموين، ويعد هذا الدعم أحد أشكال المساندة الأساسية التي تقدمها الحكومة للمواطنين، وخاصةً للأسر الأكثر احتياجًا.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة المالية برئاسة أحمد كجوك عن زيادة جديدة في الدعم التمويني بمناسبة شهر رمضان 2025، وتأتي هذه الزيادة ضمن الحزمة الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الأسر المتوسطة والفقيرة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية تفاصيل موعد صرف زياده التموين في شهر رمضان 2025.

زياده التموين في شهر رمضان 2025

وكانت أوضحت الوزارة أن الدعم النقدي الإضافي سيشمل الأسر المسجلة على البطاقات التموينية، ومن المتوقع أن يستفيد من زياده التموين في شهر مضان حوالي 10 ملايين أسرة، وتأتي التفاصيل على النحو التالي:

- الأسرة التي تتكون من فرد واحد: ستتلقى زيادة قدرها 125 جنيهًا شهريًا.

- الأسرة التي تضم شخصين أو أكثر: ستحصل على زيادة تصل إلى 250 جنيهًا شهريًا.

التموين في شهر رمضان 2025



موعد صرف الزيادة التموينية لشهر مارس 2025

بداية من يوم الاثنين 10 مارس 2025، تم صرف الزيادة التموينية للأسر المستحقة، على أن يستمر الصرف حتى 15 مارس الجاري، يشمل هذا الدعم كافة الفئات المستحقة الذين سجلوا في قوائم وزارة التموين.

أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2025



ومن جانبها، أعلنت وزارة التموين عن قائمة أسعار السلع التموينية التي يمكن للأسر الحصول عليها عبر البطاقات التموينية. وجاءت الأسعار كالتالي:

زيت خليط 800 مل: 30 جنيهًا.

كيلو السكر المعبأ: 12.60 جنيهًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 18 جنيهًا.

كيلو المكرونة (800 جرام): 13 جنيهًا.

كيلو الفول المعبأ (500 جرام): 9 جنيهات.

المسلي الصناعي (800 جرام): 36 جنيهًا.

كيلو العدس المجروش (500 جرام): 21 جنيهًا.

صلصة (300 جرام): 8 جنيهات.

القهوة سريعة الذوبان: 4 جنيهات.

علبة مرقة الدجاج: 6 جنيهات.

يأتي هذا الدعم في إطار جهود الحكومة المصرية لتقديم مساعدة مالية للأسر خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، حيث يسعى المسؤولون إلى تخفيف العبء على الفئات الأكثر احتياجًا.

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