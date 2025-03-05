تفاصيل الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي 2025.. إليك الخطوات والطريقة

بطاقة التموين بالرقم القومي.. تشهد بطاقة التموين لعام 2025 اهتمامًا كبيرًا من المواطنين المستفيدين من الدعم، حيث قامت وزارة التموين بتيسير الإجراءات عبر الإنترنت لتسهيل عملية الاستعلام والتحديث.

ويقدم لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كيفية الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي 2025، إليك أبرز الخطوات والأوراق المطلوبة:

الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي 2025

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن تفاصيل بطاقة التموين عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى «بوابة مصر الرقمية» هنا. اختيار «خدمات التموين» ثم الضغط على «الاستعلام». إدخال رقم البطاقة القومي والتأكد من صحة الأرقام المدخلة. الضغط على «الاستعلام» لعرض كافة التفاصيل الخاصة بالبطاقة. الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين 2025

لاستخراج بطاقة تموين جديدة، يجب تقديم المستندات التالية:

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من شهادة ميلاد الأبناء.

صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق.

برنت تأميني مختوم للأرملة أو المطلقة.

صورة من كارنية الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

صورة من بطاقة الأسر البديلة معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.

كيفية استخراج بطاقة التموين 2025 أون لاين

يمكن للمواطنين استخراج بطاقة تموين لأول مرة عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على موقع دعم مصر. اختيار «الخدمات التموينية» ثم الضغط على «بطاقة تموين جديدة». إدخال الاسم بالكامل، رقم الموبايل، ورقم بطاقة الرقم القومي. استلام كود على الهاتف المحمول، ثم إدخاله لتأكيد الطلب.

بطاقة التموين

رابعًا: استخراج بطاقة التموين من بوابة مصر الرقمية

لتقديم طلب استخراج بطاقة تموين عبر بوابة مصر الرقمية:

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية. إدخال المحافظة والإدارة التموينية ومكتب التموين. الموافقة على الشروط وإرسال الطلب.

تحديث بطاقة التموين 2025 برقم الموبايل

يمكن للمستفيدين تحديث بيانات بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى بوابة مصر الرقمية. الدخول على «خدمات التموين». إدخال رقم بطاقة رب الأسرة. تحديث بيانات المستفيدين من بطاقة التموين والضغط على «موافق».

تسهم هذه الإجراءات في تسهيل الوصول إلى الدعم المخصص عبر بطاقة التموين، بما يضمن استفادة المواطنين بشكل سهل وميسر.

اقرأ أيضا :

وزير الكهرباء يكشف تفاصيل خطة التصدي لسرقات التيار في رمضان

الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030.. أرقام وملامح و7 محاور لتوفير 8 مليون فرصة عمل