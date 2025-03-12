السلع المتاح صرفها مقابل الزيادة الجديدة على بطاقات التموين، ينتظر المواطنين تنفيذ القرار الذي أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية بزيادة نصيب الفرد بقيمة 125 جنيه تقريبًا، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم المواطن وتخفيف العبء المعيشي عليه.

السلع المتاح صرفها مقابل الزيادة الجديدة على بطاقات التموين، ويستعرض الموجز في التقرير التالي السلع المتاح صرفها مقابل الزيادة الجديدة على بطاقات التموين.

تموين

دعم إضافي لبطاقات التموين.. ما تفاصيله؟

السلع المتاح صرفها مقابل الزيادة الجديدة على بطاقات التموين، كانت وزارة التموين أعلنت عن حزمة دعم إضافي يستفيد منها نحو 10 ملايين أسرة، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه.

وجاءت حزمة الدعم الإضافي على النحو التالي:

- زيادة شهرية بقيمة 125 جنيها للبطاقات التي تضم فردا واحدا.

- زيادة شهرية بقيمة 250 جنيها للبطاقات التي تشمل فردين أو أكثر.

موعد صرف الزيادة الجديدة بالنسبة للتموين للمواطنين؟

بدأ صرف الدعم من أمس الإثنين 10 مارس 2025، ويستمر حتى السبت 15 مارس 2025.

ما هي السلع المتاح صرفها مقابل الزيادة؟

ويتاح للمواطنين المستفيدين بالدعم وفقًا لوزارة التموين خلال شهر مارس 2025، صرف المنتجات الآتية:

- المكرونة 400 جم: 6.5 جنيه.

- الشاي الناعم 40 جم: 5 جنيهات.

- السكر المعبأ 1 كجم: 12.60 جنيها.

- اللبن المجفف 125 جم: 25.5 جنيها.

- صابون الغسيل 125 جم: 3 جنيهات.

- المكرونة 800 جم: 13 جنيها.

- العدس المجروش 500 جم: 21 جنيها.

- الصلصة 300 جم: 8 جنيهات.

- الفول المعبأ 500 جم: 9 جنيهات.

- المسلي الصناعي 800 جم: 36 جنيها.

- الزيت الخليط 800 مل: 30 جنيها.

- الدقيق 1 كجم: 18 جنيها.

ما الهدف من الزيادة التموينية الجديدة؟

تهدف هذه الزيادة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة ملايين الأسر المستفيدة.

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