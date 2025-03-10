طريقة استخراج الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني 2025

الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني.. أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق الكارت الموحد كبديل لبطاقة التموين، وهو بطاقة ذكية متعددة الاستخدامات تهدف إلى تقديم خدمات التموين، التأمين الصحي الشامل، والمدفوعات الحكومية في بطاقة واحدة.

يأتي هذا التطور في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية المختلفة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية طريقة استخراج الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني.

أهمية الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني

- تيسير صرف الدعم: يسهم الكارت الموحد في تسهيل عملية صرف المقررات التموينية والخبز المدعم، مما يضمن وصول الدعم للمستحقين بسهولة وسرعة.

- خدمات التأمين الصحي الشامل: يتيح الكارت للمواطنين الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل، ما يحسن مستوى الرعاية الصحية ويوفر الخدمات الطبية للمستحقين.

- دعم المدفوعات الإلكترونية: يعزز الكارت من التحول نحو الشمول المالي عبر تسهيل المدفوعات الإلكترونية، ما يقلل من الاعتماد على النقد ويسهم في تحسين كفاءة المعاملات المالية.

- مكافحة التلاعب في الدعم: يساعد الكارت الموحد في تقليل التلاعب بالمنظومة من خلال التحقق الإلكتروني من هوية المستفيدين، ما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا بدقة.

الكارت الموحد



خطوات استخراج الكارت الموحد 2025

1. فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد: يتم إنشاء حساب لكل مواطن للحصول على الكارت الموحد.

2. تسجيل البيانات: يشمل ذلك بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل.

3. التحقق باستخدام بصمة ذكية: لضمان وصول الخدمة إلى المستفيدين الفعليين.

4. تفعيل الحساب: يتم تفعيل الحساب عند استلام المواطن للكارت من مكاتب البريد أو التموين.

5. استخدام الكارت: يمكن استخدامه في صرف الدعم التمويني، الخبز المدعم، المدفوعات الإلكترونية، والتأمين الصحي.

أماكن تسليم الكارت الموحد 2025

تتم عملية توزيع الكروت الموحدة في عدة أماكن تشمل:

- مكاتب البريد

- مكاتب التموين

- مقرات التأمين الصحي الشامل

- ديوان عام محافظة بورسعيد، التي شهدت بداية المرحلة التجريبية

سيتم إرسال رسالة نصية لرب الأسرة تتضمن مكان وموعد استلام الكارت. على المستفيد الحضور إلى المكان المحدد مع بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل لاستلامه خلال شهر من تاريخ الرسالة.

كيفية استخدام الكارت الموحد لصرف الدعم

صرف السلع التموينية: عند تفعيل خدمات التموين، يُستخدم الكارت في المخابز ومنافذ صرف التموين بنفس الطريقة المتبعة حاليًا، مع إيقاف بطاقة التموين القديمة تلقائيًا بعد أول عملية صرف.

التأمين الصحي: في حال تفعيل خدمات التأمين الصحي، يتم استخدام الكارت لحجز الخدمات الطبية والتحقق من الهوية باستخدام بصمة ذكية، بهذا الشكل، يعد الكارت الموحد خطوة حاسمة نحو تحسين وتطوير خدمات الدعم الحكومية في مصر، مما يسهم في تحقيق التحول الرقمي ويعزز من كفاءة المعاملات الحكومية.

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