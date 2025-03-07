خطوات الحصول على الكارت الموحد مجانًا.. اعرف أماكن التسليم

خطوات الحصول على الكارت الموحد.. أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة التأمين الصحي الشامل كارت الخدمات الحكومية الموحد ،ويهدف هذا الكارت إلى توحيد العديد من الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة، ويعد خطوة هامة في إطار التحول الرقمي الذي تشهده مصر.

وفيما يلي يعرض لكم الموجز خطوات الحصول على الكارت الموحد مجانًا.

خطوات الحصول على الكارت الموحد

وقبل معرفة خطوات الحصول على الكارت الموحد، نستعرض ما هية الكارت الموحد؟.. هو بطاقة رقمية تم إطلاقها لتحل محل بطاقة التموين التقليدية وتوحيد الخدمات المقدمة للمواطنين في بطاقة واحدة، وتم إطلاقه بالتعاون مع شركة فيزا العالمية لتكنولوجيا المدفوعات الرقمية، ويشمل عدة خدمات حيوية للمواطنين.

الخدمات التي يقدمها الكارت الموحد

بطاقة التموين:

الكارت الموحد يعمل كبديل لبطاقة التموين، حيث يمكن للمواطنين استخدامها للحصول على الدعم التمويني المقدم من الدولة.

الخدمات الصحية:

الكارت يسمح للمواطنين بالحصول على الخدمات الصحية من خلال التأمين الصحي الشامل، مثل العلاجات الطبية، صرف الأدوية، وغيرها من الخدمات الصحية.

المدفوعات الحكومية:

يتيح الكارت الموحد للمواطنين تسديد الرسوم الحكومية بسهولة من خلال المدفوعات الرقمية، ما يسهم في تسهيل الإجراءات الحكومية وتقليل التعاملات النقدية.

الوصول إلى الخدمات الإلكترونية:

الكارت يتيح للمواطنين الوصول إلى خدمات إلكترونية متعددة مثل التسجيل في البرامج الحكومية أو الحصول على الدعم المالي.

ولضمان استمرار الاستفادة من الكارت الموحد دون مشاكل، هناك بعض التعليمات التي يجب اتباعها:

الاحتفاظ بالكارت في مكان آمن مع رقم التعريف الشخصي (PIN).

تجنب خدش أو ثني أو ثقب الكارت.

الاحتفاظ بإيصالات الصرف الإلكترونية.

الإبلاغ الفوري في حالة فقدان الكارت أو سرقته.

أهداف إطلاق الكارت الموحد:

توحيد الخدمات الحكومية:

يهدف الكارت إلى دمج عدة خدمات حكومية في بطاقة واحدة، مما يسهل على المواطنين استخدامه للحصول على الدعم والخدمات الصحية والتموينية.

دعم التحول الرقمي:

يأتي الكارت في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث يعزز من استخدام التكنولوجيا لتقديم الخدمات الحكومية بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

تعزيز الاقتصاد الرقمي:

الكارت يساهم في بناء اقتصاد رقمي من خلال تعزيز المدفوعات الرقمية، مما يسهم في تحسين الشفافية وتقليل الفساد.

كيفية الحصول على الكارت الموحد

يمكن للمواطنين الحصول على الكارت الموحد مجانًا من خلال فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد، مع تسجيل البيانات المطلوبة، وتشمل:

بطاقة الرقم القومي.

رقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن لدى شركات الاتصالات.

بصمة ذكية لضمان هوية المستخدم.

بمجرد فتح الحساب، يُرسل للمواطن رسالة نصية توضح مكان وموعد استلام الكارت، الذي يمكن استلامه من مكاتب البريد، مكاتب التموين، أو مراكز التأمين الصحي الشامل، خلال مدة شهر من استلام الرسالة النصية.

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