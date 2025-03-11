موعد صرف زيادة التموين.. تفاصيل مهمة عن حصة الفرد بالبطاقة التموينية

موعد صرف الدعم الإضافي على بطاقة التموين.. تصدر تلك الكلمات البحثية محركات البحث، وخاصة عقب إعلان الحكومة، عن موعد صرف زيادة التموين وبدء صرف الدعم الاضافي لـ10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية وذلك خلال الفترة من 10 إلى 15 رمضان 2025.

وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز في السطور التالية حول موعد صرف زيادة التموين وموعد صرف الدعم الإضافي على بطاقة التموين.

موعد صرف الدعم الإضافي على بطاقة التموين

موعد صرف الدعم الإضافي على بطاقة التموين

موعد صرف زيادة التموين.. ويتضمن القرار صرف دعم إضافي لـ10 ملايين أسرة وهم الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقة التموينية وهذا بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، وذلك بإقرار ارتفاع بنسبة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيهًا لفردين فأكثر وهو لمدة شهرين، وذلك يكون في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتنفيذ حزمة برامج اجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

موعد صرف زيادة التموين.. موعد صرف الدعم الإضافي على بطاقة التموين.. وقد تمكنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من نشر معارض أهلا رمضان في العام الحالي 2025 وأسواق اليوم الواحد على مستوى محافظات الجمهورية بهدف التخفيف على كأهل المواطنين.

وبالفعل افتتحت الوزارة، أكثر من 350 فرعًا لـ أهلًا رمضان في جميع المحافظات، والتي توفر بها كافة المنتجات الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، واللحوم الطازجة، والدواجن، والخضراوات والفاكهة، وكذلك المنتجات غير الغذائية مثل المنظفات، وذلك يكون بجودة مرتفعة وبتخفيضات تصل إلى 30%.

أسعار السلع الغذائية التموينية في شهر مارس الجاري

مع صرف زيادة التموين الجديدة، قد نشرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قائمة بأسعار السلع التموينية التي من الممكن الحصول عليها عن طريق البطاقات التموينية، وجاءت الأسعار كالآتي:

- زيت خليط 800 مل – 30 جنيهًا.

- كيلو السكر المعبأ – 12.60 جنيهًا.

- كيلو الدقيق المعبأ – 18 جنيهًا.

- كيلو المكرونة وزن 800 جرام – 13 جنيهًا.

- كيلو الفول المعبأ وزن 500 جرام – 9 جنيهات.

- المسلي الصناعي وزن 800 جرام – 36 جنيهًا.

- كيلو العدس المجروش وزن 500 جرام – 21 جنيهًا.

- صلصة وزن 300 جرام – 8 جنيهات.

- القهوة سريعة الذوبان – 4 جنيهات.

- علبة مرقة الدجاج – 6 جنيهات.

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