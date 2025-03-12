موعد صرف زيادة التموين.. إليك الفئات المحرومة من الزيادة| تفاصيل

موعد صرف زيادة التموين.. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن زيادة الدعم التمويني لعام 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان 2025.

حيث يتطلع ملايين المواطنين لموعد صرف هذه الزيادة، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الفئات المستحقة في هذا الشهر الكريم، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد صرف زيادة التموين.

موعد صرف زيادة التموين 2025

يبدأ صرف زيادة التموين للمستفيدين من 10 إلى 15 رمضان 1446 هـ، يهدف هذا الدعم إلى توفير مساعدات مالية مباشرة للأسر المسجلة على بطاقات التموين، كما تتمثل الزيادة في تقديم مبالغ مالية إضافية للمستفيدين، وفقًا لعدد الأفراد في البطاقة التموينية:

- بطاقة فرد واحد: 125 جنيهًا شهريًا.

- بطاقة فردين: 250 جنيهًا شهريًا.

التموين



الفئات المستحقة لصرف زيادة التموين 2025

تستهدف الحكومة الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تشمل المستفيدين:

- الأسر المدرجة ضمن برامج الدعم الاجتماعي.

- أصحاب المعاشات المنخفضة.

- المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة.

- العاملون في القطاعين الحكومي والخاص ذوي الدخل المحدود.

تهدف الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية:

1. دعم الفئات الأولى بالرعاية لمواجهة ارتفاع الأسعار.

2. تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

3. ضمان استقرار أسعار السلع التموينية في المنافذ المختلفة.

أسعار السلع التموينية في رمضان 2025

أعلنت وزارة التموين عن ثبات أسعار السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية خلال شهر رمضان 2025، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

زيت خليط 800 مل: 30 جنيهًا.

السكر 1 كجم: 12.60 جنيهًا.

الدقيق 1 كجم: 18 جنيهًا.

البسكويت يويوز سادة (قطعة واحدة): 1.50 جنيه.

الخل 5% 900 مل: 6 جنيهات.

المكرونة 800 جرام: 13 جنيهًا.

اللبن المجفف 125 جرام: 25.50 جنيهًا.

صابون الغسيل 125 جرام: 3 جنيهات.

الجبن الأبيض 125 جرام: 4.50 جنيهًا.

بذلك تسعى الحكومة لتوفير السلع الأساسية بأسعار ثابتة لدعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

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