موعد صرف زيادة الدعم على بطاقات التموين في رمضان 2025

صرف زيادة التموين بدءًا من 10 رمضان أعلنت مصادر مطلعة بوزارة التموين أن صرف الزيادة المقررة على بطاقات التموين، ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيبدأ خلال الأسبوع المقبل، وتحديدًا في الفترة من 10 إلى 15 رمضان 1446 هـ، ويرصد إليكم موقع الموجز التفاصيل.

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة كان وزير المالية، أحمد كجوك، قد أعلن عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية التي تشمل تقديم دعم استثنائي للمواطنين خلال شهر رمضان وعيد الفطر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي. كما تتضمن الحزمة إجراءات دائمة لدعم الأجور والمعاشات.

استمرار صرف السلع التموينية بأسعار مخفضة تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير 30 سلعة بأسعار مخفضة ضمن مقررات الدعم التمويني لشهر مارس 2025، وذلك لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

أسعار السلع التموينية لشهر رمضان 2025

الزيوت والمُسليات:

زيت خليط 800 مللي: 30 جنيهًا

مسلى صناعي 800 جرام: 36 جنيهًا



السكر والدقيق والمكرونة:

السكر المعبأ 1 كجم: 12.60 جنيه

الدقيق المعبأ 1 كجم: 18 جنيهًا

المكرونة 800 جرام: 15.50 جنيه

المكرونة 400 جرام: 7.75 جنيه



البقوليات:

الفول المعبأ 500 جرام: 9 جنيهات

العدس المجروش 500 جرام: 21 جنيهًا



منتجات الألبان:

اللبن الجاف 125 جرام: 25.50 جنيه

الجبنة تتراباك 250 جرام: 7.50 جنيه

الجبنة تتراباك 500 جرام: 14 جنيهًا



الأسماك والمعلبات:

التونة المفتتة 140 جرام: 18 جنيهًا



التوابل والمواد الغذائية الأساسية:

ملح الطعام 300 جرام: 1.25 جنيه

الشاي الناعم 40 جرام: 5 جنيهات

القهوة سريعة الذوبان 18 جرام: 4 جنيهات

المربى 350 جرام: 16 جنيهًا

الخل 900 مللي: 6 جنيهات



المنتجات الأخرى:

الطحينة البيضاء 140 جرام: 3.75 جنيه

صلصة الطماطم 300 جرام: 8 جنيهات

مرقة الدجاج (8 مكعبات): 6 جنيهات

بار الحلاوة الطحينية 40 جرام: 3 جنيهات



البسكويت:

بسكويت تومورو (جميع الأنواع): 3 جنيهات

بسكويت بوو (جميع الأنواع): 3.75 جنيه

بسكويت يويوز سادة: 1.50 جنيه

بسكويت يويوز ويفر (جميع الأنواع): 2.75 جنيه



مواد التنظيف:

مسحوق غسيل عادي يدوي 800 جرام: 16 جنيهًا

مسحوق غسيل أوتوماتيك 800 جرام: 25 جنيهًا

صابون التواليت 125 جرام: 7.50 جنيه

صابون الغسيل 125 جرام: 3 جنيهات

سائل غسيل الأواني 80 جرام: 3 جنيهات



توافر السلع التموينية في جميع المنافذ

تتوفر هذه السلع في جميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية بجميع محافظات الجمهورية. يُرجى تحديث بيانات بطاقة التموين لضمان استمرار الحصول على الدعم.

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