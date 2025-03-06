أسعار السلع لشهر مارس 2025 وقيمة الزيادة لكل بطاقة تموين.. بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ صرف السلع التموينية للمستفيدين من بطاقات التموين اعتبارًا من يوم السبت 1 رمضان 1446 هجريًا، الموافق 1 مارس 2025.

في هذا التقرير، يستعرض موقع الموجز أسعار السلع لشهر مارس 2025 وقيمة الزيادة لكل بطاقة تموين.

أسعار السلع لشهر مارس 2025 وقيمة الزيادة لكل بطاقة تموين

أعلنت وزارة التموين عن أسعار جديدة للعديد من السلع الأساسية التي يمكن للمستفيدين من بطاقات التموين شراءها، وفيما يلي أبرز أسعار السلع لشهر مارس:

السكر: 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

الزيت: زيت خليط 800 مل بسعر 30 جنيهًا.

الدقيق: دقيق معبأ 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

الطحينة البيضاء: 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

المربى: أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

الجبن الأبيض: 125 جرامًا بسعر 4.5 جنيه.

اللبن المجفف: 125 جرامًا بسعر 25.5 جنيه.

صابون غسيل: 125 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

المكرونة: 800 جرام بسعر 13 جنيهًا، و400 جرام بسعر 6.5 جنيه.

صابون تواليت: 125 جرامًا بسعر 7.50 جنيه.

مسحوق أتوماتيك: 800 جرام بسعر 25 جنيهًا.

مسحوق يدوي: 800 جرام بسعر 16 جنيهًا.

التونة المفتتة: 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

الفول المعبأ: 500 جرام بسعر 9 جنيهات.

العدس المجروش: 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

الصلصة: 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

زيادة قيمة المقررات التموينية لشهر رمضان 2025

في إطار الحزمة الاجتماعية التي تهدف إلى توفير مزيد من الدعم للأسر الأكثر احتياجًا في شهر رمضان، أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن زيادة قيمة المقررات التموينية للمتقدمين بطلبات الاستفادة من بطاقات التموين في مارس وإبريل 2025.

حيث ستتراوح الزيادة بناءً على عدد الأفراد المسجلين في البطاقة التموينية:

للفرد الواحد: 125 جنيهًا إضافية.

لأسرة مكونة من فردين أو طفلين: 250 جنيهًا إضافية، على أن تشمل هذه الزيادة أول طفلين في الأسرة.

وأكد الوزير أن هذه الزيادة ستُكرر أيضًا في عيد الفطر، كجزء من دعم الحكومة المستمر للأسر المتوسطة والمنخفضة الدخل خلال هذه الفترة.

أهداف الحزمة الاجتماعية للتموين

تهدف الزيادة الجديدة في المقررات التموينية إلى تعزيز قدرة الأسر الفقيرة على تلبية احتياجاتها خلال شهر رمضان 2025، وذلك في ظل الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها العديد من المواطنين.

كما تعتبر هذه الحزمة جزءًا من خطة الحكومة المصرية لتحسين مستوى معيشة المواطنين الأقل دخلًا.

التزام وزارة التموين بدعم الأسر

تواصل وزارة التموين تنفيذ خططها لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للأسر المستفيدة من بطاقات التموين، بالإضافة إلى العمل على تحسين مستوى الدعم في الشهور المقبلة.

وتحقيقًا لذلك، سيتم تخصيص ميزانية إضافية لتلبية احتياجات الأسر الأكثر حاجة، بالتوازي مع تنفيذ الزيادات المدروسة في أسعار السلع التموينية.

تعد هذه الزيادة المقررة في أسعار السلع التموينية وقيمة الدعم المقدم للأسر خلال شهر رمضان 2025 خطوة هامة نحو تحسين الوضع المعيشي للأسر المصرية في هذا الشهر الفضيل.

وتؤكد الحكومة المصرية التزامها بتقديم الدعم الكامل للأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

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