بعد الارتفاعات المتتالية.. اعرف سعر كيلو البطاطس والطماطم بسوق العبور

شهدت أسواق الخضروات في مصر، اليوم 19 ديسمبر 2024، زيادة واضحة في أسعار بعض الأصناف، على رأسها ا البطاطس التي ارتفعت أيضًا خلال الأيام الماضية.

وقد وصل سعر كيلو البطاطس إلى ما بين 5 و9 جنيهات، ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب خلال موسم الشتاء، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والتخزين.

تباين في أسعار الخضروات بسوق العبور

في سوق العبور، تذبذبت أسعار الخضروات بين الاستقرار والارتفاع، حيث سجلت أسعار الخضروات بسوق العبور ما يلي:

الطماطم: تراوح سعر الكيلو بين 3.5 و5.5 جنيه.

البطاطس: سجلت زيادة ملحوظة، حيث تراوحت الأسعار من 5 إلى 9 جنيهات.

البصل الأبيض: تراوح سعره بين 9 و17 جنيهًا للكيلو.

الكوسة: تراوحت الأسعار من 8 إلى 16 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضروات الشائعة في السوق

شهدت بعض الخضروات الأخرى إلى جانب البطاطس أيضًا تغييرات في الأسعار، يستعرضها الموجز كما يلي..

جزر بدون عروش: تراوح السعر بين 4 و6 جنيهات للكيلو.

فاصوليا: سجلت الأسعار بين 7 و9 جنيهات للكيلو.

باذنجان بلدي: بين 5 و8 جنيهات للكيلو.

فلفل رومي بلدي: تراوح بين 14 و18 جنيهًا للكيلو.

خيار بلدي: يتراوح بين 9 و13 جنيهًا للكيلو.

ملوخية: بين 7 و10 جنيهات للكيلو.

بسلة: تراوحت بين 21 و27 جنيهًا للكيلو.

سبانخ: بين 7 و10 جنيهات للكيلو.

البطاطس

ارتفاع أسعار الطماطم

شهدت أسعار الطماطم اليوم أيضًا ارتفاعًا طفيفًا بجانب البطاطس، حيث تراوحت الأسعار بين 3.5 و5.5 جنيهات للكيلو، ويختلف السعر بناءً على جودة المنتج ونوع العبوة المستخدمة في النقل. ويعود هذا الارتفاع إلى تراجع الإنتاج في بعض المناطق.

استقرار أسعار الفاكهة في سوق العبور

فيما يخص أسعار الفاكهة، سجلت معظم الأصناف استقرارًا اليوم، ما يعكس حالة من التوازن في السوق قبل موسم الأعياد وجاءت على النحو التالي:

البرتقال البلدي: يتراوح سعر الكيلو بين 7 و11 جنيهًا.

البرتقال السكري: استقر بين 7 و11 جنيهًا.

البرتقال أبو سرة: يتراوح بين 8 و12 جنيهًا.

النارنج: يتراوح بين 3 و5 جنيهات للكيلو.

اليوسفي: يتراوح بين 5 و17 جنيهًا للكيلو.

أسعار البرتقال والموز اليوم

استقر سعر البرتقال بمختلف أنواعه، كما يلي:

البرتقال البلدي والسكري: بين 7 و11 جنيهًا للكيلو.

البرتقال أبو سرة: بين 8 و12 جنيهًا للكيلو.

أما بالنسبة للموز، فلم يطرأ عليه تغيير كبير في الأسعار، حيث سجل الموز البلدي ما بين 10 و16 جنيهًا للكيلو، بحسب الحجم والجودة.

أسعار الفواكه الاستوائية والمستوردة

وجاءت أسعار بعض الفواكه المستوردة ارتفاعًا كبيرًا، كالآتي:

التفاح الأمريكي والإيطالي: بين 50 و100 جنيه للكيلو.

التفاح السوري واللبناني: بين 40 و80 جنيهًا للكيلو.

العنب المستورد الأصفر والأسود: 140 جنيهًا للكيلو.

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