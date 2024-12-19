تعرف على أسعار الأسماك اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024

تواصل أسواق الأسماك الشعبية، وخاصة حلقة الأنفوشي في الإسكندرية، الاستقرار في أسعار الأسماك الأكثر تداولاً، مثل البلطي والأسماك الشعبية الأخرى. يأتي هذا في بداية تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، مما يعكس حالة من التوازن في السوق المحلي.

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في أسواق الإسكندرية

شهدت أسواق الإسكندرية استقراراً نسبياً في أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، وفيما يلي يستعرض الموجز التفاصيل الكاملة لأسعار الأسماك المختلفة..

أسعار الأسماك الشعبية

البلطي:

الحجم المتوسط: 90-95 جنيهًا للكيلو.

البلطي الأسواني: 90-100 جنيه للكيلو.

الماكريل: 100-150 جنيهًا للكيلو.

البوري: 180 جنيهًا للكيلو.

الشخورة: 95 جنيهًا للكيلو.

المأكولات البحرية الفاخرة

ويقدم الموجز، أسعار الجمبري اليوم على النحو التالي..

العادي: 250-450 جنيهًا حسب الحجم.

الجامبو: يصل إلى 650 جنيهًا.

الدنيس: 220 جنيهًا للكيلو.

البربون: 320 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا المبطرخة (الأنثى): 250 جنيهًا.

السبيط: 150-300 جنيهًا للكيلو.

الأخطبوط: 400 جنيهًا للكيلو.

بلح البحر: 300 جنيهًا.

الاستاكوزا: 650 جنيهًا.

السمك

أسماك أخرى متنوعة

ويستعرض موقع الموجز، أسعار الأسماك المتنوعة على النحو التالي..

الجندوفلي:

العرايس: 50 جنيهًا للكيلو.

البلدي: 60 جنيهًا للكيلو.

الفيليه:

العادي: 190 جنيهًا للكيلو.

فيليه البلطي: 280 جنيهًا.

الكاليماري البلدي: 230-250 جنيهًا.

الشعور: 350 جنيهًا للكيلو.

المكرونة السويسي: 190-210 جنيهات.

المرجان: 200 جنيهًا للكيلو.

القاروص: 410-430 جنيهًا حسب الحجم.

الوقار: 340-360 جنيهًا للكيلو.

البطارخ: 650 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

ويقدم الموجز، لقرائه ومتابعيه أسعار الأسماك المجمدة في مصر اليوم، على النحو الآتي..

سجلت أسعار الأسماك المجمدة استقرارًا أيضًا، حيث تراوح سعر كيلو المكرونة المجمدة بين 30 و60 جنيهًا. تجدر الإشارة إلى أن نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكي يبلغ 18 كيلو جرامًا سنويًا، مقارنةً بالنسبة العالمية التي تصل إلى 20 كيلو جرامًا.

وفي سياق متصل، بلغت صادرات مصر من الأسماك خلال عام 2019 حوالي 35 ألف طن، مما يعكس دور القطاع السمكي في دعم الاقتصاد المحلي.

اقرأ أيضا

أسعار السمك والجمبري اليوم الثلاثاء 17-12-2024 فى سوق العبور.. انخفاض سعر البلطي

تعرف على أسعار الأسماك المختلفة والجمبري اليوم 17 ديسمبر 2025