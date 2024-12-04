انخفاض الجمبري.. تعرف على أسعار السمك اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

أسعار السمك، يشكل السمك والجمبري جزءًا أساسيا من النظام الغذائي للمصريين، نظرا للقيمة الغذائية العالية الموجودة بهم، إلا أن أسعارهما في الآونة الأخيرة اتسمت بالتقلبات الملحوظة، ما أثر بشكل مباشر على ميزانيات الأسر، حيث شهدت أسعار السمك في مصر اليوم الأربعاء تحولات ملحوظة، في حين سجلت أسعار كيلو الجمبري الصغير انخفاضًا ملحوظًا مقارنة باليوم السابق، إلا أن أسعار السمك البلطي قد شهدت ارتفاعًا طفيفًا.

ويستعرض موقع الموجز، أسعار السمك والجمبري اليوم في سوق العبور على النحو التالي..

- سعر السمك البلطي 1بين 74 و76جنيها للكيلو.

- سجل سعر السمك البلطي من 69إلي 73جنيها.

- سجل سعر السمك البلطي الأسواني من 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

- سجل سعر السمك الفيليه البلطي بين 50إلى 250جنيهًا.

سجل سعر كيلو القشر بياض اليوم بين 150 إلى 250جنيه.

- سجل سعر سمك الوقار من 150 إلى 350 جنيها.

- سجل سعر «القاروص- لوت» من 150إلى 350جنيها.

- سجل سعر سمك البربون 1 من 180 إلى 280جنيها.

- سجل سعر السمك البربون المجمد بين 30 إلى 60جنيها.

- سجل سعر المرجان 1، بين 150إلى 250 جنيها للكيلو.

- سجل سمك المرجان 2، ما بين 100إلى 140 جنيها.

- سجل سعر سمك المرجان المجمد بين 30 إلى 60جنيها للكيلو.

- سجل سعر كيلو مكرونة سويسي بين 70 و110جنيها.

- سجل سعر سمك المكرونة خليجي، يتراوح من 70الى 80 جنيها.

- سجل سعر مكرونة مجمدة من سعر 30 إلى 60 جنيها.

- سجل سعر «السبيط- كاليماري» بين 180 إلى 280جنيها.

- سجل سعر الكابوريا، بين 40 إلى 135 جنيها.

- سجل سعر السمك البوري 1 بين 120 إلى 170جنيها.

- سجل سعر كيلو سمك البوري 2 بين 90 و110 جنيها.

- سجل سمك السردين اليوم من 60إلى 90 جنيها.

- سجل سعر سمك الدنيس من 90 إلى 260 جنيها.

- سجل سعر الجمبري الجامبو، بين 540 و620جنيها للكيلو.

- سجل سعر الجمبري كبير بين 440إلى 520 جنيها.

سجل سعر كيلوسمك الثعابين من 100 إلى 550 جنيهًا.

إقرأ أيضا

‎أسعار السمك و الجمبري اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024.. المرجان بـ 160

بقى بكام النهاردة؟.. أسعار السمك والجمبري اليوم الخميس 28-11-2024