بقى بكام النهاردة؟.. أسعار السمك والجمبري اليوم الخميس 28-11-2024

خيم الاستقرار على أسعار السمك اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، داخل الأسواق المحلية، حيث سجلت أسعار السمك البلطي ما بين 64 و68 جنيهًا للكيلو، بينما بلغت أسعار السمك الدنيس، ما بين 90 و245 جنيهًا للكيلو.

وشهدت أسعار السمك والجمبري ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية، مما خلق حالة من الاستياء بين محبي المأكولات البحرية، ويعتبر السمك من الوجبات التي يحرص على تناولها الكثير من الأفراد، حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات والفسفور.

أسعار السمك والجمبري اليوم للمستهلك

ونستعرض أبرز أسعار السمك والجمبري المتداولة اليوم في الأسواق، وفيما يلي سنعرض لكم من خلال موقع “الموجز ”، أسعار السمك والجمبري اليوم في الأسواق المصرية .

أسعار السمك في الأسواق

أسعار السمك البلطي اليوم

سعر البلطي الكبير، يتراوح بين 64 و68 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البلطي الوسط يتراوح بين 61 و63 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البلطي الأسواني يتراوح بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك الفيليه البلطي المجمد يتراوح بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.



أسعار السمك المجمد اليوم

سعر السمك المرجان المجمد، يتراوح بين 160 و240 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البربون المجمد يتراوح بين 30 و60 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك المكرونة المجمدة، يتراوح بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.



أسعار السمك اليوم في الأسواق

سعر السردين المجمد، يتراوح بين 50 و80 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك الماكريل المجمد، يتراوح بين 100 و140 جنيهًا للكيلو.

سعر السبيط والكاليماري، يتراوح بين 180 و280 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك المكرونة السويسي، يتراوح بين 80 و110 جنيهًا للكيلو.

سعر الكابوريا يتراوح بين 80 و135 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك القاروص واللوت، يتراوح بين 150 و350 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك الوقار، يتراوح بين 150 و350 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك الدنيس، يتراوح بين 90 و245 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجمبري اليوم

الجمبري الجامبو يتراوح بين 560 و660 جنيهًا للكيلو.

الجمبري كبير الحجم، يتراوح بين 480 و540 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجمبري

الجمبري متوسط الحجم، يتراوح بين 360 و460 جنيهًا للكيلو.



إقرأ ايضاً

انخفاض أسعار اللحوم الحمراء "البتلو" اليوم في الأسواق المصرية

عزومة حلوة بـ 160 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم في المنافذ الحكومية والأسواق

انخفاض أسعار اللحوم الحمراء "البتلو" اليوم في الأسواق المصرية

عزومة حلوة بـ 160 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم في المنافذ الحكومية والأسواق