أسعار السمك والجمبري اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024

أسعار السمك اليوم.. شهدت أسعار السمك اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، استقرار داخل سوق السمك والأسواق المحلية، وذلك بعد فترة من التذبذب والتقلبات التي شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الماضية، حيث أن يُعد استقرار أسعار السمك، علامة إيجابية للمستهلكين، الذين تأثروا خلال الفترة السابقة بزيادة الأسعار المتواصلة للمنتجات البحرية، كما يعطي هذا الاستقرار دفعة للأمل في الأسواق ويعزز الثقة بين التجار والمستهلكين، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز الأسعار المتداولة اليوم في أسواق السمك والجمبري .

أسعار السمك البلطي

السمك البلطي الكبير تتراوح أسعاره بين 66 و68 جنيهًا للكيلو.

السمك البلطي متوسط الحج تتراوح أسعاره بين 61 و65 جنيهًا للكيلو.

السمك



السمك البلطي صغير الحجم تتراوح أسعاره بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.

السمك السبيط يتراوح سعره بين 180 و280 جنيهًا للكيلو.

السمك المكرونة سويسي تتراوح أسعاره بين 70 و100 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا تتراوح أسعارها بين 80 و120 جنيهًا للكيلو.

السمك الدنيس تتراوح أسعاره بين 90 و230 جنيهًا للكيلو.

سعر الأسماك المجمدة اليوم في الأسواق

تتراوح أسعارها بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.

السمك الماكريل المجمد تتراوح أسعاره بين 50 و140 جنيهًا للكيلو.

السمك القاروص تتراوح أسعاره بين 150 و350 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجمبري اليوم في الأسواق المصرية

وسنعرض لكم من خلال موقع الموجز أسعار الجمبري، والتي جاءت كالتالي :

جمبري جامبو يتراوح سعره بين 520 و650 جنيهًا للكيلو.

الجمبري



سعر جمبري كبير الحجم يتراوح سعره بين 475 و535 جنيهًا للكيلو.



سعر جمبري متوسط الحجم تتراوح أسعاره بين 350 و450 جنيهًا للكيلو.



سعر جمبري صغير الحجم تتراوح أسعاره بين 170 و330 جنيهًا للكيلو.



أسعار الجمبري المجمد تتراوح أسعاره بين 175 و455 جنيهًا للكيلو.

سعر البلطي الفيليه المجمد تتراوح أسعاره بين 50 و250 جنيهًا للكيلو وفقًا لجودته ودرجة التجميد.

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