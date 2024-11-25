‎استقرار أسعار السمك و الجمبري اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024

شهدت أسعار السمك في الأسواق المصرية اليوم، الإثنين 25 نوفمبر 2024، استقرارًا ملحوظًا بعد سلسلة من التذبذبات التي شهدتها في الفترة الأخيرة في ظل التحولات الاقتصادية والتغيرات التي طرأت على الأسواق في الأسابيع الماضية، إلا أن الأسعار سجلت نوعًا من الاستقرار، مما أعاد بعض الطمأنينة للمستهلكين، حيث يعد هذا الاستقرار في الأسعار مؤشرًا إيجابيًا للمستهلكين الذين كانوا يعانون من التقلبات المستمرة في تكاليف المنتجات البحرية، مما يسهم في تعزيز الثقة في الأسواق المحلية، وفيما يلي سنعرض لكم من خلال، “الموجز ”، أسعار السمك والجمبري اليوم.

أسعار السمك والجمبري اليوم

أسعار السمك البلطي اليوم



تراوح سعر السمك البلطي كبير الحجم، ما بين 66 و68 جنيهًا للكيلو.

شهد سعر السمك البلطي متوسط الحجم، انخفاضًا طفيفًا ليبلغ سعره بين 61 و65 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار السمك البلطي صغير الحجم، اليوم بين 30 و70 جنيهًا للكيلو، حسب الحجم والمصدر.

أسعار السمك السبيط

تراوحت أسعاره بين 180 و280 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك المكرونة سويسي

سجلت أسعارها بين 70 و100 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكابوريا اليوم

تراوحت أسعاره بين 80 و120 جنيهًا للكيلو.

أسعار القاروص والوقار

تراوحت أسعارها بين 150 و350 جنيهًا للكيلو.

سعر الدنيس اليوم

تراوحت أسعاره بين 90 و230 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك المجمدة

تراوحت أسعارها بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك الماكريل المجمد

تراوحت أسعارهما بين 50 و140 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجمبري

الجمبري الجامبو

تراوح سعره بين 520 و650 جنيهًا للكيلو.

الجمبري الحجم الكبير

تراوحت أسعاره بين 475 و535 جنيهًا للكيلو.

الجمبري متوسط الحجم

بلغ سعره بين 350 و450 جنيهًا للكيلو.



الجمبري صغير الحجم

تراوحت أسعاره بين 170 و330 جنيهًا للكيلو.

الجمبري المجمد

تراوحت أسعاره بين 175 و455 جنيهًا للكيلو.

السمك البلطي

يُعد السمك البلطي من أكثر الأنواع استهلاكًا في مصر بسبب سعره المناسب وجودته الغذائية. تراوحت أسعار البلطي اليوم بين 69 و75 جنيهًا للكيلو، بينما سجل البلطي الفيليه المجمد أسعارًا متفاوتة حسب الجودة ودرجة التجميد، حيث تراوحت بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

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