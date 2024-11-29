‎أسعار السمك و الجمبري اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024.. المرجان بـ 160

أسعار السمك والجمبري اليوم.. شهدت أسعار السمك استقرارًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، الجمعة 29 نوفمبر 2024, سجل سعر السمك المرجان المجمد ما بين 160 و240 جنيهًا للكيلو, بينما تراوحت أسعار الجمبري الجامبو بين 560 و660 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك والجمبري اليوم

تنشر جريدة “الموجز” أسعار السمك والجمبري اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024, وفقًا لأسواق المصرية.

أسعار السمك البلطي اليوم

تراوحت أسعار السمك البلطي اليوم وفقًا للحجم والمنطقة كما يلي:

سجل سعر البلطي الكبير ما بين 64 و68 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر البلطي الوسط ما بين 61 و63 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر السمك البلطي الأسواني ما بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار الفيليه البلطي المجمد بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك اليوم

أسعار السمك المجمد اليوم

جاءت أسعار الأسماك المجمدة كما يلي:

سجل سعر السمك المرجان المجمد ما بين 160 و240 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار السمك البربون المجمد بين 30 و60 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر السمك المكرونة المجمد ما بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.

أسعار أنواع أخرى من الأسماك اليوم

تراوحت أسعار أنواع أخرى من الأسماك اليوم على النحو التالي:

أسعار السمك اليوم

سجل سعر السردين المجمد ما بين 50 و80 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار الماكريل المجمد بين 100 و140 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر السبيط والكاليماري ما بين 180 و280 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار سمك المكرونة السويسي بين 80 و110 جنيهًا للكيلو.

سجلت أسعار الكابوريا ما بين 80 و135 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار سمك القاروص واللوت بين 150 و350 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر السمك الوقار ما بين 150 و350 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار السمك الدنيس بين 90 و245 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجمبري اليوم

تفاوتت أسعار الجمبري بحسب الحجم، وسجلت الأسعار ما يلي:

تراوحت أسعار الجمبري الجامبو بين 560 و660 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر الجمبري كبير الحجم ما بين 480 و540 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الجمبري متوسط الحجم ما بين 360 و460 جنيهًا للكيلو

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