أسعار السمك و الجمبري اليوم الأحد 1-9-2024

استقرت أسعار السمك والجمبري اليوم الأحد 1-9 2024 في مختلف الأسواق المحلية, وفقًا لآخر تحديث صادر عن موقع سوق العبور.

أسعار السمك اليوم للمستهلك

ويهتم العديد من المواطنين بالبحث عن أسعار السمك والجمبري اليوم, باعتبارها من أهم مصادر الفيسفور, ويرصد "الموجز" أسعار السمك والجمبري اليوم في الأسواق المحلية بناءً على التحديثات الأخيرة المعلنة من جانب سوق العبور.

‎أسعار السمك البلطي اليوم

استقرت أسعار السمك البلطي بمختلف أنواعه، ليأتي اليوم مسجلاً الآتي:

- سعر السمك البلطي الكبير اليوم، يتراوح ما بين 75 و77 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر السمك البلطي الوسط، ما بين 70 و74 جنيهًا للكيلو.

- أما عن السمك البلطي الأسواني، فاستقر سعره اليوم من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر السمك الفيليه البلطي المجمد، إلى ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر «السُّبيط - كاليماري» اليوم، ما يتراوح من 200 إلى 440 جنيها.

- سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، يتراوح ما بين 90 و160 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكابوريا اليوم من 40 إلى 175 جنيهًا.

- سعر سمك «القاروص - لوت»، سجل من 200 إلى 400 جنيه.

- بلغ سعر سمك الوقار اليوم من 200 إلى 400 جنيه.

- سعر كيلو الدنيس، يتراوح من 100 إلى 260 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

- سجل المرجان المجمد سعرًا يتراوح من 30 إلى 50 جنيهًا.

- جاء سعر البربون المجمد مسجلاً من 30 إلى 50 جنيهًا.

- أما عن سعر المكرونة المجمدة فبلغ الكيلو منها من 30 إلى 60 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو السردين المجمد من 50 إلى 100 جنيه.

- حقق كيلو الماكريل المجمد، سعرًا متراوحًا من 100 إلى 140 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم الأحد

- استقر سعر الجمبري الجامبو، ليتراوح من 670 و750 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر الجمبري كبير الحجم، من 580 و640 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم، من 460 و560 جنيهًا للكيلو.

- بلغ الجمبري صغير الحجم، سعرًا يتراوح ما بين 170 و370 جنيهًا للكيلو.

- أما عن الجمبري المجمد، فثبت سعره ما بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.

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