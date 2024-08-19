اعرف أسعار السمك البلطي والجمبري اليوم الإثنين 19-8-2024 في سوق العبور

استقرت أسعار الأسماك اليوم الإثنين 19 أغسطس 2024 في سوق العبور لجملة الاسماك، وذلك بعد انخفاض أسعارها أمس الأحد.

سعر كيلو السمك

وشهدت أنواع الأسماك المختلفة استقرار في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو السمك البلطي ما يقرب من 90 جميعًا بعدما سجل أمس الأربعاء 75 جنيهًا.

أسعار السمك اليوم الإثنين للمستهلك

وينشر لكم الموجز على النحو التالي أسعار الأسماك اليوم الإثنين في سوق العبور لجملة الأسماك.

أسعار السمك البلطي اليوم الإثنين

-تراوح سعر السمك البلطي الكبير، اليوم، ليتراوح ما بين 80 و86 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك اليوم الإثنين

-تراوح السمك البلطي الوسط، ليسجل ما بين 60 و75جنيهًا للكيلو.

-سجل سعر السمك البلطي الأسواني من 50 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك الفيلية اليوم الإثنين

-وصل سعر السمك الفيليه المجمد، إلى ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر السبيط أو كاليماري اليوم، ليتراوح من 200 إلى 420 جنيها.

-تراوح كيلو مكرونة سويسي اليوم ما بين 85 و145 جنيهًا.

- تراجع سعر الكابوريا اليوم ليتراوح من 50 إلى 185 جنيهًا.

- تراوح سعر سمك القاروص من 100 إلى 260 جنيهًا.

- بلغ سعر سمك الوقار اليوم، من 100 إلى 260 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدنيس من 100 إلى 260 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو المرجان المجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

-سجل سعر البربون المجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم الإثنين

-سجل سعر المكرونة المجمدة فبلغ الكيلو منها من 30 إلى 60 جنيهًا.

-تراوح سعر كيلو السردين المجمد من 50 إلى 100 جنيه.

- تراوح كيلو الماكريل المجمد من 100 إلى 160 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم الإثنين

-تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم من 430 إلى 530 جنيهًا للكيلو.

-بلغ سعر الجمبري صغير الحجم اليوم، ما بين 110 و330 جنيهًا للكيلو.

-سجل سعر الجمبري المجمد ما بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.

وتحتوي الأسماك على قدر كبير من الأحماض الدهنية الأساسية يجعل له دورًا هامًا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

ويساعد تناول الاسماك على التقليل من الأمراض المرتبطة بتدهور وظائف الدماغ مع التقدم بالسن، والتي تتضمن فقدان الذاكرة، وضعف الإدراك، والإصابة بمرض الزهايمر أو الخرف.

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