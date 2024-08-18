أسعار السمك و الجمبري اليوم في الأسواق المصرية.. البوري سعره لٌقطه

استقرت أسعار السمك اليوم الأحد 18 أغسطس 2024 في سوق العبور لجملة الأسماك، بعد انخفاض ملحوظ شهدته الأسعار يوم الجمعة الماضية، هذا الاستقرار شمل جميع أنواع الأسماك، بما في ذلك السمك البلطي والجمبري.ونرصد لكم في الموجز التفاصيل على النحو التالي:

أسعار السمك البلطي اليوم

السمك البلطي الكبير: تراوح سعر الكيلو بين 60 و90 جنيهًا، بعد أن كان يتراوح بين 75 و90 جنيهًا.

السمك البلطي الوسط: سجل سعر الكيلو ما بين 60 و70 جنيهًا.

السمك البلطي الأسواني: تراوح سعر الكيلو بين 50 و70 جنيهًا.

سعر السمك الفيلية اليوم الأحد

السمك الفيلية المجمد: سجل سعر الكيلو ما بين 50 و250 جنيهًا، حسب نوعية وجودة السمك.

أسعار الجمبري اليوم

الجمبري متوسط الحجم: تراوح سعره بين 430 و530 جنيهًا للكيلو.

الجمبري صغير الحجم: بلغ سعره ما بين 110 و330 جنيهًا للكيلو.

الجمبري المجمد: تراوح سعره بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك اليوم للمستهلك

سعر السبيط أو الكاليماري: تراوح بين 200 و420 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا: تراوح سعرها بين 50 و185 جنيهًا للكيلو.

سمك القاروص: سجل سعره ما بين 100 و260 جنيهًا للكيلو.

سمك الوقار: بلغ سعره ما بين 100 و260 جنيهًا للكيلو.

كيلو الدنيس: تراوح سعره بين 100 و260 جنيهًا.

المرجان المجمد: سجل سعره ما بين 30 و50 جنيهًا للكيلو.

البربون المجمد: تراوح سعره بين 30 و50 جنيهًا للكيلو.

المكرونة المجمدة: سجل سعر الكيلو منها ما بين 30 و60 جنيهًا.

السردين المجمد: تراوح سعره بين 50 و100 جنيهًا للكيلو.

الماكريل المجمد: سجل سعره ما بين 100 و140 جنيهًا للكيلو.

تحتوي الأسماك على قدر كبير من الأحماض الدهنية الأساسية التي تلعب دورًا هامًا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، خفض ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية. كما يساعد تناول الأسماك في التقليل من الأمراض المرتبطة بتدهور وظائف الدماغ مع التقدم بالسن، مثل فقدان الذاكرة، ضعف الإدراك، ومرض الزهايمر أو الخرف.

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