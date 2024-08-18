سعر الأرز الشعير والأبيض اليوم السبت 18-8-2024..للتجار والمستهلكين

سعر الأرز الشعير.. يعتبر الأرز من الوجبات الأساسية التي يعتمد عليها الكثير من المواطنين، مما دفع الكثيرين للبحث عن سعر طن الأرز الشعير اليوم.

سعر الأرز الشعير اليوم

شهد سعر الأرز الشعير والسلع الغذائية تقلبات عديدة خلال الفترة الماضية، مما زاد من أهمية متابعة هذه الأسعار, لذا، ترصد جريدة "الموجز" أحدث المعلومات حول سعر الأرز الشعير اليوم الأحد 18-8-2024, وفقًا لبواية الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

شهد سعر طن الأرز الشعير اليوم اهتمامًا متزايدًا، نظرًا لأهميته الكبيرة بين باقي السلع الغذائية وعدم الاستغناء عنه بأي شكل من الأشكال.

سعر الأرز الشعير

ويزُرع الأرز الشعير في محافظات مختلفة مثل الدقهلية، الشرقية، البحيرة، كفر الشيخ، وأهمها محافظة الغربية التي تعد أكبر منتج له, وتَحدَّدت أسعار طن الأرز الشعير بناءً على العوامل الاقتصادية العالمية، مما أثر على تكلفة الأرز الشعير الأبيض حتى يصل إلى المواطن, جاءت الأسعار كما يلي:

بلغ سعر طن الأرز الشعير الحبة الرفيعة 13.000 جنيه للطن الواحد.

وصل سعر طن الأرز الشعير الأبيض الحبة الرفيعة إلى 22,400 جنيه.

سجل سعر الأرز الأبيض الحبة الرفيعة "كسر 5%" 20.500جنيه.

وصل سعر كيلو الأرز الأبيض للحبة الرفيعة إلى 30 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو الأرز الأبيض على البطاقة التموينية 16.3 جنيهًا.

وصل سعر كيلو أرز الضحى في الأسواق والهايبر إلى 38 جنيهًا.

سعر الأرز اليوم

سعر الأرز عريض الحبة

يعتبر الأرز عريض الحبة الأكثر استهلاكًا، وجاءت أسعاره كما يلي:

وصل سعر طن الأرز الشعير الحبة العريضة إلى 14,200 جنيه للطن الواحد.

شهد سعر طن الأرز الشعير الأبيض الحبة العريضة ارتفاعًا ليصل إلى 23,400 جنيه.

سجل سعر الأرز الأبيض البلدي الحبة العريضة "كسر 3%" 23.000 جنيه للطن الواحد.

تراوح سعر كيلو الأرز الأبيض للحبة العريضة بين 32 و35 جنيهًا للكيلو الواحد.

قائمة أسعار السلع الأساسية

استقرت أسعار السلع الأساسية على النحو التالي:

سجل سعر كيلو الأرز المعبأ 33.93 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الفول المعبأ 60.77 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الدقيق المعبأ إلى 28.38 جنيهًا.

استقر سعر لتر زيت عباد الشمس عند 91.47 جنيهًا.

حقق سعر كيلو السكر المعبأ 36.9 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو المكرونة المعبأة 31.8 جنيهًا.

وصل سعر كيلو العدس المعبأ إلى 66.57 جنيهًا.

استقر سعر البيضة البلدي عند 6.23 جنيهًا.

سجل سعر شاي ليبتون 40 جرام 12.99 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الأرز السائب 25.62 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الفول السائب إلى 43.17 جنيهًا.

حقق سعر كيلو السمسم الأبيض 145 جنيهًا.

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