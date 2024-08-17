سعر الأرز الشعير بنهاية اليوم السبت.. كيلو الأرز بكام

سعر الأرز الشعير بنهاية اليوم السبت.. تستمر أسعار الأرز الشعير في التقلب بناءً على العوامل المذكورة سابقًا، وقد يشهد السوق بعض الاستقرار في حال استمرت السياسات الداعمة للمزارعين وتحسنت الظروف الاقتصادية

بناءً على ذلك يعتبر سعر الأرز الشعير بنهاية اليوم السبت الموافق 17-8-2024، من الخدمات البحثية التي تهم الكثير من المواطنين في الشارع المصري بجانب أنه من المؤشرات المهمة التي يهتم بها السوق الزراعي في العديد من الدول، خاصة تلك التي تعتمد على الأرز كغذاء أساسي.

سعر الأرز الشعير بنهاية اليوم السبت

من جهة أخرى، يجب على المزارعين تبني استراتيجيات زراعية مستدامة لزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف لمواجهة أي تذبذب في سعر الأرز الشعير بنهاية اليوم السبت، حيث سيطر عليها الثبات بختام التداولات بعد حالة الصعود المفاجئ الذي حدث الأسبوع الماضي، ولهذا زاد البحث عنه خلال الساعات الماضية للتعرف على آخر المستجدات التي تطرأ عليها.

وعبر التقرير التالي، ينقل الموجز تفاصيل سعر الأرز الشعير بنهاية اليوم السبت الموافق 17-8-2024 داخل الشارع المصري باعتباره الشغل الشاغل للعديد من الأسر لأنه من أهم السلع التي تأخذ حيزًا كبيرًا في عقول المواطنين للتعرف على آخر التحديثات في الأسعار داخل الأسواق المحلية، خاصة سعر كيلو الأرز.

سعر كيلو الأرز

وننقل لكم آخر تحديث طرأ على سعر الأرز الشعير بنهاية اليوم السبت 17-8-2024 وهي كالتالي:

سعر الأرز الشعير عريض الحبة

سجل سعر الأرز الشعير بنهاية اليوم السبت عريض الحبة 14.200 للطن وذلك حسب الأسعار الرسمية المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الأرز الشعير رفيع الحبة

كما سجل سعر الأرز الشعير بنهاية اليوم السبت رفيع الحبة نحو 13.000 للطن، ويرجع ذلك لوفرة المعروض من الأرز الشعير في الأسواق.

كما نستعرض معكم سعر الأرز الشعير بنهاية اليوم السبت بالطن عقب حالة الصعود التي شهدها بنهاية الأسبوع الماضي وهي كالتالي:

أسعار الأرز الشعير اليوم

وصل سعر الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم 23.000 للطن الواحد.

سجل سعر الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم نحو 20.500 للطن الواحد.

ولا ننسى التعرف على سعر كيلو الأرز اليوم بجميع المحلات خاصة ون اسعاره تتفاوت من منطقة لأخرى والذي جاء على النحو التالي:

سعر كيلو الأرز بكام

سعر الأرز على البطاقة التموينية 16.3 جنيه.

كما يصل سعر أرز الضحى في المحلات الكبرى والهايبر ماركت بسعر 38 جنيه.

سعر الأرز المصري الأبيض المعبأ كيلو جرام الحبة العريضة 32 جنيه وحتى 35 جنيه.

كما يتراوح سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ الحبة الرفيعة في الهايبر ماركت بسعر 30 جنيه.

سعر كيلو الأرز الحبة الرفيعة كسر 5% بسعر يتراوح ما بين 26 وحتى 29 جنيه.

سعرالأرز الناعم جملة 23 جنيها.

سعر كيلو الأرز المعبأ في مراكز الاستهلاك التابعة لوزارة التموين 12.60 جنيه.

كما نقدم أسعار السلع الأساسية اليوم والتي جاءت كالتالي:

أسعار السلع الأساسية اليوم

سعر كيلو الدقيق المعبأ اليوم بقيمة 25.56 جنيه.

سعر كيلو السكر الأبيض اليوم بفيمة 37 جنيها.

سعر المكرونة المعبأة اليوم 88 جنيها.

سعر لتر زيت دوار الشمس بقيمة 88 جنيها.

سعر البيضة اليوم إلى 6 جنيهات.

سعر الأرز السائب اليوم بقيمة 25 جنيه للكيلو الواحد.

سعر الأرز رفيع الحبة بقيمة 23 جنيه للكيلو الواحد.

إقرأ أيضًا:

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات.. «إنفوجراف»

أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت 17-8-2024 في الأسواق