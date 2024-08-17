سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات.. «إنفوجراف»

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات.. يمثل السيراميك خيارًا مثاليًا للأرضيات والجدران بفضل تنوعه وجودته العالية، ومن خلال متابعة التحديثات المستمرة حول أسعار السيراميك، يمكنك اتخاذ قرار شراء مستنير يتناسب مع ميزانيتك واحتياجاتك.



وفي هذا الصدد، «الموجز» تتابع بشكل دوري آخر مستجدات سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات داخل سوق مواد البناء.

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات

ويعد سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات من الخيارات الشائعة في تشطيب الأرضيات والحوائط في المنازل والمباني التجارية، وذلك بفضل مظهره الجمالي ومتانته وسهولة تنظيفه.

وعبر الآتي الموجز يتناول لكم آخر تحديث لـ سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات، السبت الموافق 17-8-2024، خاصة وأنه يتأثر بالعديد من العوامل والمؤثرات الهامة منها جودة المواد الخام، تكلفة التصنيع، التصاميم والألوان المتوفرة، بالإضافة إلى حجم البلاطة والشركة المصنعة.

وإليك سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات الفرز الأول على النحو التالي:

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات الفرز الأول

سعر متر سيراميك الجوهرة فرز أول: 172 جنيهًا.

سعر متر سيراميك كليوباترا أرضيات فرز أول: 144 جنيهًا.

سعر متر سيراميك ليسيكو فرز أول: 116 جنيهًا.

سعر متر سيراميك إينوفا فرز أول: 95 جنيهًا.

سعر متر سيراميك عادي كسر: 85 جنيهًا.

تراوح سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات العادية بين 150 جنيهًا و155 جنيهًا.

وصل سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات الباركية إلى 180 جنيهًا.

ارتفعت أسعار الأرضيات الليزر إلى 210 جنيهات.

بلغ سعر حائط المطبخ الليزر 240 جنيهًا.

تراوحت أسعار حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا بين 250 جنيهًا و300 جنيه.

وتراوح سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات فرز ثاني من 65 جنيهًا ووصلت إلى 150 جنيهًا، وجاءت الأسعار كما يلي:

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات فرز ثاني

سعر متر السيراميك أرضيات إينوفا فرز ثاني: 75 جنيهًا.

سعر متر سيراميك آرت أرضيات بترفلاي: 130 جنيهًا.

سعر سيراميكا الجوهرة فرز ثاني: 145 جنيهًا.

سعر متر السيراميك العادي: 65 جنيهًا.

سعر متر السيراميك رويال: 135 جنيهًا.

سعر متر السيراميك مارسيليا: 130 جنيهًا.

سعر متر السيراميك لابوتيه: 130 جنيهًا.

سعر متر السيراميك ليسيكو: 105 جنيهات.

تراوح سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات فرز ثالث بين 99 جنيهًا و121 جنيهًا، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات فرز ثالث

سعر متر سيراميك مارسيليا: 45 جنيهًا.

سعر متر سيراميك لابوتيه: 43 جنيهًا.

سعر متر سيراميك رويال: 63 جنيهًا.

سعر متر السيراميك العادي: بين 45 و55 جنيهًا.

سعر متر سيراميك ليسيكو: 80 جنيهًا.

وننقل سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات بالنسبة لمنتجات البورسلين الأنواع التالية:

سعر متر السيراميك اليوم بختام التعاملات من البورسلين

بورسلين مزخرف للأرضيات بسعر 164 جنيهًا للمتر المربع.

لوح بورسلين للأرضيات بسمك 192 ملليمتر بسعر 192 جنيهًا.

بلاط بورسلين مموج للأرضيات بسعر 192 جنيهًا.

بورسلين منقط للأرضيات بسعر 203 جنيهات للمتر.

بورسلين مموج من نوع بيرويا للأرضيات بسعر 209 جنيهات.

بورسلين من نوع الشاطئ للأرضيات بسعر 209 جنيهات.

ومن المهم متابعة الأسعار بانتظام والاستفادة من العروض والخصومات الموسمية، وأيضًا، يُنصح بمقارنة الأسعار بين مختلف المتاجر والعلامات التجارية للحصول على أفضل صفقة ممكنة.

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