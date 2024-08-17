أسعار السيراميك اليوم السبت 17-8-2024.. المتر بكام؟

أسعار السيراميك اليوم.. يهتم العديد من الناس بمتابعة أسعار السيراميك اليوم، إذ يعد السيراميك من أكثر المواد استخدامًا في الأرضيات بسبب مميزاته العديدة مثل المتانة، والأشكال الجميلة، والبريق واللمعان، إضافة إلى الفخامة والرقي، وإمكانية غسله بالماء ليعود إلى حالته الجديدة مرة أخرى.

أسعار السيراميك اليوم

تعددت أنواع السيراميك في السوق، وتفاوتت حسب طبيعة الاستخدام والمكان الذي يستخدم فيه, ويستعرض "الموجز" أسعار السيراميك اليوم 17 أغسطس في الأسواق المصرية على النحو التالي:

متوسط أسعار السيراميك

تراوح سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات العادية بين 150 و155 جنيهًا.

بينما بلغَ سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات الباركية 180 جنيهًا.

ارتفعت أسعار الأرضيات الليزر إلى 210 جنيهات.

وصلَ سعر حائط المطبخ الليزر إلى 240 جنيهًا.

تراوحت أسعار حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا بين 250 و300 جنيه.

أسعار السيراميك

أسعار البورسلين

ضمت منتجات السيراميك البورسلين الأنواع التالية:

جاء سعر بورسلين مزخرف للأرضيات بـ164 جنيهًا للمتر المربع.

بلغَ سعر لوح بورسلين للأرضيات بسمك 192 ملليمتر 192 جنيهًا.

بلغَت أسعار بلاط بورسلين مموج للأرضيات 192 جنيهًا.

بينما سجّلَ بورسلين منقط للأرضيات 203 جنيهات للمتر.

توفّرَ بورسلين مموج من نوع بيرويا للأرضيات بسعر 209 جنيهات.

وجاء بورسلين من نوع الشاطئ للأرضيات بسعر 209 جنيهات.

السيراميك

أسعار السيراميك فرز أول

بلغت أسعار السيراميك فرز أول اليوم:

سجلَ سعر متر سيراميك الجوهرة فرز أول 172 جنيهًا.

جاء سعر متر سيراميك كليوباترا أرضيات فرز أول بـ144 جنيهًا.

بلغَ سعر متر سيراميك ليسيكو فرز أول 116 جنيهًا.

وسجل سعر متر سيراميك إينوفا فرز أول 95 جنيهًا.

بينما تراجعَ سعر متر سيراميك عادي كسر إلى 85 جنيهًا.

أسعار السيراميك فرز ثاني

بدأت أسعار السيراميك فرز ثاني من 65 جنيهًا ووصلت إلى 150 جنيهًا, جاءت الأسعار كما يلي:

بلغَ سعر متر السيراميك أرضيات إينوفا فرز ثاني 75 جنيهًا.

سُجِّلَ سعر متر سيراميك آرت أرضيات بترفلاي بـ130 جنيهًا.

بلغَ سعر سيراميكا الجوهرة فرز ثاني 145 جنيهًا.

وسجلَ سعر متر السيراميك العادي 65 جنيهًا.

بينما جاء سعر متر السيراميك رويال 135 جنيهًا.

بلغ وسعر متر السيراميك مارسيليا 130 جنيهًا.

وسعر متر السيراميك لابوتيه 130 جنيهًا.

في حين سجلَ سعر متر السيراميك ليسيكو 105 جنيهات.

أسعار السيراميك فرز ثالث

تراوحت أسعار السيراميك فرز ثالث بين 99 و121 جنيهًا, جاءت الأسعار كالتالي:

سجلَ سعر متر سيراميك مارسيليا 45 جنيهًا.

بلغَ سعر متر سيراميك لابوتيه 43 جنيهًا.

تراوحَ سعر متر سيراميك رويال بين 45 و55 جنيهًا.

سجلَ سعر متر السيراميك العادي بين 45 و55 جنيهًا.

وجاء سعر متر سيراميك ليسيكو 80 جنيهًا.

صناعة السيراميك في مصر

ضمت مصر حوالي 33 مصنعًا لإنتاج السيراميك، وتعد صناعة شديدة الاستهلاك للطاقة, وبلغت الطاقة الإنتاجية نحو 240 مليون متر سنويًا، واستثمرَ القطاع حوالي 15 مليار جنيه, بينما بلغَت نسبة المكون المحلي في صناعة السيراميك 90%، مما رفعَ تنافسية المنتجات المصرية في السوقين المحلي والعالمي.

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