سعر الريال السعودي في البنوك اليوم 17-8-2024.. استقر سعر الريال السعودي اليوم عند 13.13 جنيه للشراء و13.16 جنيه للبيع، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم 17-8-2024

ويقدم موقع "الموجز" خدمة تحديث فوري لـ سعر الريال السعودي في البنوك اليوم 17-8-2024 وأسعار العملات في جميع البنوك المصرية والسوق المصرفية.



سعر الريال السعودي في بعض البنوك العاملة في مصر:

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري: 13.13 جنيه للشراء، 13.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري: 13.01 جنيه للشراء، 13.15 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر: 13.01 جنيه للشراء، 13.15 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية: 13.13 جنيه للشراء، 13.15 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

- سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB): 13.07 جنيه للشراء، 13.15 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي التجاري:12.81 جنيه للشراء، 13.16 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة:13.05 جنيه للشراء، 13.15 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس: 13.07 جنيه للشراء، 13.16 جنيه للبيع.

تستمر "الموجز" في تقديم تحديثات مستمرة حول سعر العملات والخدمات المالية.

ما الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات؟



سعر بيع العملات هو السعر الذي يقوم به البنك أو شركات الصرافة ببيع العملات به للعملاء، أما سعر شراء العملات فهو السعر الذي يقوم البنك أو شركات الصرافة بشراء العملات به من العملاء، وعادة ما يكون سعر البيع أعلي من سعر الشراء.

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