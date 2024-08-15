بكام سعر الريال السعودي اليوم الخميس 15-8-2024.. بكام في البنك الأهلي؟

أسعار الريال السعودي..شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري حالة من استقراراً ملحوظاً صباح اليوم الخميس 15 أغسطس، وفقاً لآخر تحديثات على شاشات البنوك العاملة في مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

تعد العملة السعودية من أكثر العملات تداولًا في الوطن العربي ويسعى الكثيرون إلى معرفتها يوميًا، لذا تقدم جريدة «الموجز» تحديثات حول سعر الريال السعودي في بنوك مصر، وسجلت الأسعار كما يلي:





سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي 13.10 جنيه للبيع و13.06 جنيه للشراء.

سعر الريال آلسعودي

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.09 جنيه للبيع و13.05 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 13.09 جنيه للبيع و13.05 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 13.10 جنيه للبيع و13.01 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.10 جنيه للبيع و13.07 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 13.09 جنيه للبيع و13.01 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة 13.09 جنيه للبيع و13.00 جنيه للشراء.

الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سجل الريال السعودي في البنك المصري الخليجي نحو 13.05 جنيه للشراء و13.08 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني

سجل الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 13.06 جنيه للشراء و13.09 جنيه للبيع.

ارتفاع الجنيه المصري

تزامنًا مع عودة الأجانب للشراء من جديد في أدوات الدين المصرية، ارتفع الجنيه بنحو 38 قرشاً مقابل الدولار، ليصل إلى متوسط 49.05 جنيه لكل دولار بنهاية تعاملات اليوم في البنوك.

بلغ حجم معاملات سوق ما بين البنوك في مصر "الإنتربنك" لشراء وبيع الدولار اليوم الأربعاء أكثر من 250 مليون دولار، وفقًا لمصادر مصرفية تحدثت لـ"الشرق".

تحرير سعر الصرف

تحرك سعر الدولار الرسمي في البنوك العاملة في مصر يوم الأربعاء، 6 مارس 2024، لأول مرة منذ 9 مارس 2023. يهدف البنك المركزي إلى التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

استقر سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري عند 30.83 جنيه شراء و30.96 جنيه بيع، منذ عام تقريبًا. وعقب السماح بتحرير سعر الصرف، ارتفع الدولار في جميع البنوك، متخطيًا سعر 49 جنيهًا بنهاية تعاملات ذلك اليوم، وتجاوز في بعض البنوك 50 جنيهًا.

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