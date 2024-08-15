سعر الأرز الشعير والأبيض اليوم الخميس 15-8-2024..مفاجأة قريبًا

سعر الأرز الشعير..شهدت بداية التعاملات الصباحية اليوم اهتمامًا كبيرًا بمعرفة سعر الأرز الشعير، نظراً لكونه من السلع الأساسية والهامة للمواطنين, وتزامنًا مع اقتراب موسم حصاد الأرز، يُتوقع توفر كميات كبيرة من المحصول في الأسواق على مستوى الجمهورية قريبًا.

سعر الأرز الشعير اليوم

أعلنت وزارة التموين أن الدولة تضمن توفير كميات كبيرة من الأرز بمختلف أنواعه، خاصةً مع تزايد الكثافة السكانية التي ترفع الطلب على زراعته لضمان الاكتفاء وعدم حدوث أي نقص في الأسواق.

ويتساءل العديد من التجار والمستهلكين عن حركة أسعار الأرز اليوم, تزامنًا مع موعد حصاده ووجوده بكميات كبيرة في الأسواق, لذا تستعرض جريدة “الموجز” أسعار الأرز وسعر الأرز الشعير اليوم الخميس 15-8-2024, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأرز اليوم

جاءت أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم الخميس 15-8-2024 على النحو التالي:

أسعار الأرز

سجل سعر طن الأرز الشعير ذو الحبة العريضة اليوم في الأسواق المحلية 14,200 جنيه مصري.

وصل سعر طن الأرز الشعير ذو الحبة الرفيعة إلى 13,000 جنيه مصري.

بلغ سعر الأرز الأبيض البلدي ذو الحبة العريضة 23,000 جنيه مصري للطن.

وحقق سعر الأرز الأبيض البلدي ذو الحبة الرفيعة نحو 21,000 جنيه مصري للطن.

سعر الأرز

أسعار السلع الغذائية اليوم

سجلت أسعار السلع الغذائية اليوم الآتي:

استقر اليوم سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ ذو الحبة الرفيعة في الأسواق والمحلات التجارية الكبرى عند 30 جنيهًا مصريًا.

سجل سعر كيلو الفول المعبأ 60.73 جنيه.

وصل سعر كيلو الدقيق المعبأ إلى 27.9 جنيه.

سُجل سعر عبوة زيت عباد الشمس 1 لتر بنحو 90.33 جنيه.

بلغ سعر السكر في الأسواق والمحلات التجارية 27 جنيهًا للكيلو

استقر سعر كيلو المكرونة المعبأة عند 32.19 جنيه.

سجل سعر المكرونة المعبأة 400 جرام 19.64 جنيه

بلغ سعر كيلو العدس المعبأ 66.89 جنيه.

وصلت أسعار كيلو المكرونة السائبة إلى 26.74 جنيه

وبلغ سعر كيلو الشاي في المحلات التجارية 253.83 جنيه.

سجلت كرتونة البيض البلدي في الأسواق 166.96 جنيه.

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