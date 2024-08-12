سعر الأرز الشعير اليوم الإثنين 12-8-2024.. كيلو الأرز بكام؟

سعر الأرز..ارتفع سعر الأرز الشعير اليوم في بداية تعاملات اليوم 12-8-2024 ، بعد تقلبات ملحوظة شهدتها الأسعار طوال الأسبوع الماضي بين الارتفاع والانخفاض,ويرجع ذلك إلى عدة عوامل اقتصادية وزراعية، مما جعل متابعة هذه التغيرات ضرورية لفهم تأثيراتها واتخاذ القرارات المناسبة، سواء كنت مستهلكًا او تاجرًا أو حتى مزارعًا.

سعر الأرز الشعير اليوم

تزايدت أسعار الأرز الشعير اليوم، بعد التذبذب الذي شهدته طوال الأسبوع, وصعدت مؤشرات البحث عنه خلال الساعات الأخيرة للوقوف على آخر التحديثات.

ترصد "الموجز" تفاصيل سعر الأرز الشعير اليوم الإثنين في الأسواق المحلية، إذ يشكل سعر كيلو الأرز جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المصري و اهتمامات المواطنين.

سعر كيلو الأرز

يسعى الكثير من الأسر المصرية لمعرفة أسعار الأرز الشعير والأبيض، حيث يعتمدون على الأرز كوجبة أساسية.

سعر الأرز الشعير عريض الحبة

بلغ سعر الأرز الشعير عريض الحبة 14.300 جنيه للطن وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الأرز الشعير رفيع الحبة

سجل سعر الأرز الشعير رفيع الحبة نحو 13.300 جنيه للطن، نتيجة لوفرة المعروض في الأسواق.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وصل سعر الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% إلى 23.400 جنيه للطن.

كما سجل سعر الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% نحو 21.400 جنيه للطن.

سعر كيلو الأرز

تباينت أسعار الأرز في المحلات حسب نوعه ومنطقته, وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر الأرز على البطاقة التموينية نحو 16.3 جنيه

وصل سعر أرز الضحى في المحلات الكبرى والهايبر ماركت إلى 38 جنيه.

تراوح سعر الأرز المصري الأبيض المعبأ كيلو جرام الحبة العريضة بين 32 و35 جنيه.

بلغ سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ الحبة الرفيعة في الهايبر ماركت 30 جنيه.

تراوحت أسعار كيلو الأرز الحبة الرفيعة كسر 5% بين 26 و29 جنيه.

بلغ سعر الأرز الناعم جملة 23 جنيها.

حقق سعر كيلو الأرز المعبأ في مراكز الاستهلاك التابعة لوزارة التموين نحو 12.60 جنيه.

أسعار السلع الأساسية اليوم

جاء آخر تحديث لأسعار السلع الأساسية اليوم كما يلي:

سجل سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 25.56 جنيه

بلغ سعر كيلو السكر الأبيض نحو 37 جنيهًا

وصل سعر المكرونة المعبأة إلى 88 جنيهًا

بلغ سعر لتر زيت دوار الشمس 88 جنيهًا

سجل سعر البيضة 6 جنيهات

بلغ سعر الأرز السائب 25 جنيهًا للكيلو الواحد

سعر الأرز رفيع الحبة سجل 23 جنيهًا للكيلو الواحد

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سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري