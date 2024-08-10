سعر الأرز والشعير بنهاية اليوم السبت 10-8-2024

سعر الأرز الشعير بنهاية اليوم السبت.. يعتبر من الموضوعات الخدمية التي تهم الكثير من المواطنين في الشارع المصري كما أنه من المؤشرات المهمة التي يعتم بها السوق الزراعي في العديد من الدول، خاصة تلك التي تعتمد على الأرز كغذاء أساسي.

وسيطر الثبات على سعر الأرز الشعير بنهاية اليوم السبت الموافق 10-8-2024، بعد حالة الصعود المفاجئ التي حدثت أمس ولهذا زاد البحث عنه خلال الساعات الماضية للتعرف على آخر المستجدات التي تطرأ عليها.

سعر الأرز الشعير بنهاية اليوم السبت

وعبر التقرير التالي، ينقل الموجز تفاصيل سعر الأرز الشعير بنهاية اليوم السبت داخل الشارع المصري باعتباره الشغل الشاغل للعديد من الأسر لأنه من أهم السلع التي تأخذ حيزًا كبيرًا في عقول المواطنين للتعرف على آخر التحديثات في الأسعار داخل الأسواق المحلية، خاصة سعر كيلو الأرز.

سعر كيلو الأرز

ويريد العديد من الأسر المصرية معرفة ماذا وصل إليه سعر كيلو الأرز نظرًا لاعتمادهم عليه كوجبة أساسية لديهم بسبب أهميته في السوق المصري، ولهذا ننقل لكم آخر تحديث طرأ على سعر الأرز الشعير بنهاية اليوم السبت 10-8-2024 وهي كالتالي:

سعر الأرز الشعير عريض الحبة

سجل سعر الأرز الشعير بنهاية اليوم السبت عريض الحبة 14.200 للطن وذلك حسب الأسعار الرسمية المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الأرز الشعير رفيع الحبة

كما سجل سعر الأرز الشعير بنهاية اليوم السبت رفيع الحبة نحو 13.200 للطن، ويرجع ذلك لوفرة المعروض من الأرز الشعير في الأسواق.

كما نرصد معكم سعر الأرز الشعير بنهاية اليوم السبت بالطن عقب حالة الصعود التي شهدها بنهاية الأسبوع الماضي وهي كالتالي:

أسعار الأرز الشعير اليوم

وصل سعر الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم 23.300 للطن الواحد.

سجل سعر الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم نحو 21.300 للطن الواحد.

ولا ننسى التعرف على سعر كيلو الأرز اليوم بجميع المحلات خاصة ون اسعاره تتفاوت من منطقة لأخرى والذي جاء على النحو التالي:

سعر كيلو الأرز بكام

سعر الأرز على البطاقة التموينية 16.3 جنيه.

كما يصل سعر أرز الضحى في المحلات الكبرى والهايبر ماركت بسعر 38 جنيه.

سعر الأرز المصري الأبيض المعبأ كيلو جرام الحبة العريضة 32 جنيه وحتى 35 جنيه.

كما يتراوح سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ الحبة الرفيعة في الهايبر ماركت بسعر 30 جنيه.

سعر كيلو الأرز الحبة الرفيعة كسر 5% بسعر يتراوح ما بين 26 وحتى 29 جنيه.

سعرالأرز الناعم جملة 23 جنيها.

سعر كيلو الأرز المعبأ في مراكز الاستهلاك التابعة لوزارة التموين 12.60 جنيه.

كما نقدم أسعار السلع الأساسية اليوم والتي جاءت كالتالي:

أسعار السلع الأساسية اليوم

سعر كيلو الدقيق المعبأ اليوم بقيمة 25.56 جنيه.

سعر كيلو السكر الأبيض اليوم بفيمة 37 جنيها.

سعر المكرونة المعبأة اليوم 88 جنيها.

سعر لتر زيت دوار الشمس بقيمة 88 جنيها.

سعر البيضة اليوم إلى 6 جنيهات.

سعر الأرز السائب اليوم بقيمة 25 جنيه للكيلو الواحد.

سعر الأرز رفيع الحبة بقيمة 23 جنيه للكيلو الواحد.

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