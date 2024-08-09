سعر الأرز الشعير اليوم بختام التعاملات.. بكام بعد الارتفاع

سعر الأرز الشعير اليوم بختام التعاملات.. شهد خلال الآونة الأخيرة بعض التقلبات نتيجة لعوامل متعددة تتعلق بالعرض والطلب، والظروف المناخية، والسياسات الزراعية، ولهذا يتصدر محركات البحث يوميًا.

ولهذا فهو من المؤشرات المهمة التي يعتم بها السوق الزراعي في العديد من الدول، خاصة تلك التي تعتمد على الأرز كغذاء أساسي.

سعر الأرز الشعير اليوم بختام التعاملات

الموجز يرصد آخر تحديث وقع لـ سعر الأرز الشعير اليوم بختام التعاملات الجمعة الموافق 9-8-2024، حيث يشهد حاليًا استقرارًا نسبيًا بعد حالة الصعود المفاجئ التي حدثت أمس ولهذا ارتفعت معدلات البحث حولها للتعرف على آخر المستجدات التي تطرأ عليها.

ومن المعروف أن سعر الأرز الشعير اليوم بختام التعاملات في اشارع المصري من أهم الموضوعات الخدمية والسلع الأكثر اهتمامًا من المواطنين شبكة الإنترنت التي سيطر عليها الثبات بختام تعاملات الجمعة الموافق 9-8-2024، داخل الأسواق المحلية.

كما يشغل سعر كيلو الأرز العديد من الأسر المصرية التي تعتمد عليه كوجبة أساسية لديهم بسبب أهميته في السوق المصري، باعتباره مؤشراً هاماً يؤثر على المزارعين والمستهلكين والحكومة.

وبالتالي وعبر السطور التالية، نتناول آخر تحديث طرأ على سعر الأرز الشعير اليوم بختام التعاملات وهي كالتالي:

سعر كيلو الأرز اليوم

سعر الأرز على البطاقة التموينية 16.3 جنيه.

كما يصل سعر أرز الضحى في المحلات الكبرى والهايبر ماركت بسعر 38 جنيه.

سعر الأرز المصري الأبيض المعبأ كيلو جرام الحبة العريضة 32 جنيه وحتى 35 جنيه.

كما يتراوح سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ الحبة الرفيعة في الهايبر ماركت بسعر 30 جنيه.

سعر كيلو الأرز الحبة الرفيعة كسر 5% بسعر يتراوح ما بين 26 وحتى 29 جنيه.

سعرالأرز الناعم جملة 23 جنيها.

سعر كيلو الأرز المعبأ في مراكز الاستهلاك التابعة لوزارة التموين 12.60 جنيه.

كما نرصد معكم سعر الأرز الشعير اليوم بختام التعاملات بالطن عقب حالة الصعود التي شهدها بنهاية الأسبوع الماضي وهي كالتالي:

أسعار الأرز الشعير اليوم

وصل سعر الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم 23.300 للطن الواحد.

سجل سعر الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم نحو 21.300 للطن الواحد.

سعر الأرز الشعير عريض الحبة

سجل سعر الأرز الشعير اليوم بختام التعاملات عريض الحبة 14.200 للطن وذلك حسب الأسعار الرسمية المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الأرز الشعير رفيع الحبة

كما سجل سعر الأرز الشعير اليوم بختام التعاملات رفيع الحبة نحو 13.200 للطن، ويرجع ذلك لوفرة المعروض من الأرز الشعير في الأسواق.

وفي السياق ذاته نرصد أيضًا أسعار المواد الاساسية اليوم وجاءت كالتالي:

أسعار المواد الاساسية اليوم

سعر كيلو الدقيق المعبأ اليوم بقيمة 25.56 جنيه.

سعر كيلو السكر الأبيض اليوم بفيمة 37 جنيها.

سعر المكرونة المعبأة اليوم 88 جنيها.

سعر لتر زيت دوار الشمس بقيمة 88 جنيها.

سعر البيضة اليوم إلى 6 جنيهات.

سعر الأرز السائب اليوم بقيمة 25 جنيه للكيلو الواحد.

سعر الأرز رفيع الحبة بقيمة 23 جنيه للكيلو الواحد.

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