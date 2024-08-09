تزامنًا مع موسم الحصاد.. سعر الأرز الشعير والأبيض اليوم الجمعة 9-8-2024

سعر الأرز الشعير اليوم..تصدر سعر الأرز الشعير اليوم محركات البحث باعتباره من الأطباق الرئيسية للأسر المصرية, ومن أهم الخدمات التي يبحث عنها العديد من المواطنين يوميًا, تزامنًا مع قرب موسم الحصاد في مختلف محافظات الجمهورية, وتوافر كميات كبيرة من الأرز في الأسواق، طرحتها وزارة التموين لتلبية احتياجات السوق المحلي.

سعر الأرز الشعير اليوم

اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح كميات كبيرة من الأرز في الأسواق بأسعار مخفضة لتكون في متناول العديد من المواطنين بنسبة 30% ومتاحة لكافة المواطنين في الاسواق.

شهد سعر طن الأرز الشعير اليوم انخفاضًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة، مع بداية التعاملات الصباحية في المحلات التجارية.

سعر الأرز اليوم

ترصد جريدة “الموجز” أسعار الأرز الشعير اليوم الجمعة 9-8-2024 وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الأرز اليوم

سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة نحو 14,200 جنيه.

بلغ سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 13,000 جنيه.

وصل سعر الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة اليوم إلى 23,000 جنيه للطن.

بلغ سعر الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة اليوم نحو 21,000 جنيه للطن.

سعر كيلو الأرز اليوم

وصل سعر الأرز على البطاقة التموينية إلى 16.3 جنيه.

بلغ سعر أرز الضحى في المحلات الكبرى والهايبر ماركت نحو 38 جنيهًا.

تراوحت أسعار الأرز المصري الأبيض المعبأ كيلو جرام الحبة العريضة بين 32 و35 جنيهًا.

سجل أسعار الأرز الأبيض المعبأ الحبة الرفيعة في الهايبر ماركت حوالي 30 جنيهًا.

تراوح أسعار الأرز الحبة الرفيعة كسر 5% بين 26 و29 جنيهًا.

سجل سعر الأرز الناعم جملة نحو 23 جنيهًا.

حقق سعر كيلو الأرز المعبأ في مراكز الاستهلاك التابعة لوزارة التموين 12.60 جنيه.

أسعار الأرز اليوم

أسعار السلع الغذائية اليوم

تحددت أسعار السلع والمواد الأساسية اليوم على النحو التالي:

بلغ سعر السكر المعبأ نحو 12.60 جنيه للكيلو.

وصل سعر الزيت 800 مللي إلى 30 جنيه.

بلغ سعر مكرونة 800 جرام اليوم الخميس نحو 15.5 جنيه.

وصل سعر جبنة تتراك بوزن 250 جرام إلى 7.50 جنيه.

حدد سعر جبنة تتراباك 500 جرام اليوم عند 14 جنيه.

بلغ سعر مسحوق أتوماتيك 800 جرام نحو 25 جنيهًا.

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