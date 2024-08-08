سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 8 أغسطس 2024 في الأسواق

سعر الأرز الشعير..استحوذ سعر الأرز الشعير اليوم على اهتمام كبير من المستهلكين والمواطنين، إذ شهدت محركات البحث إقبالاً ملحوظاً على معرفة تفاصيل الأسعار, ويتمتع الأرز الشعير بسمعة مرموقة بسبب جودته ومميزاته العديدة، مما أثر إيجابياً على الاقتصاد.

أسعار الأرز الشعير اليوم



اختلفت أسعار الأرز الشعير اليوم بناءً على نوعه وجودته, ويزُرع الأرز الشعير في مصر وفقاً لإجراءات تنظيمية، وظهرت أنواع متعددة مثل الأرز عريض الحبة ورفيع الحبة, وسجل الأرز عريض الحبة أسعاراً أعلى مقارنة بالأرز رفيع الحبة.

يستعرض "الموجز" سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 8-8-2024, وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر كيلو الأرز اليوم

بلغت أسعار الأرز كما يلي:

سعر الأرز على البطاقة التموينية 16.3 جنيه.

سعر أرز الضحى في المحلات الكبرى والهايبر ماركت 38 جنيهًا.

أسعار الأرز المصري الأبيض المعبأ كيلو جرام الحبة العريضة تراوحت بين 32 و35 جنيهًا.

أسعار الأرز الأبيض المعبأ الحبة الرفيعة في الهايبر ماركت حوالي 30 جنيهًا.

أسعار الأرز الحبة الرفيعة كسر 5% بين 26 و29 جنيهًا.

سعر الأرز الناعم جملة 23 جنيهًا.

سعر كيلو الأرز المعبأ في مراكز الاستهلاك التابعة لوزارة التموين 12.60 جنيه.

أسعار الأرز الشعير اليوم في مصر

وصلت أسعار الأرز الشعير اليوم بالطن كما يلي:

سعر الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% 23,000 جنيه للطن الواحد.

سعر الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% 21,000 جنيه للطن الواحد.

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 14,200 جنيه وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الأرز الشعير رفيع الحبة

حدد سعر الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم بنحو 13,200 جنيه للطن، نظرًا لوفرة المعروض من الأرز الشعير في الأسواق.

أسعار المواد الأساسية اليوم

جاءت أسعار المواد الأساسية كما يلي:

بلغ سعر كيلو الدقيق المعبأ 25.56 جنيه

سعر كيلو الدقيق المعبأ اليوم 25.56 جنيه.

سعر كيلو السكر الأبيض 37 جنيهًا.

سعر المكرونة المعبأة 88 جنيهًا.

سعر لتر زيت دوار الشمس 88 جنيهًا

سعر البيضة اليوم 6 جنيهات.

سعر الأرز السائب 25 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الأرز رفيع الحبة 23 جنيهًا للكيلو الواحد.

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