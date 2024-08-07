"خد فكرة".. سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 7-8-2024

سعر الأرز الشعير اليوم..شهدت محركات البحث اقبالًا من المستهلكين والمواطنين حول سعر طن الأرز الشعير اليوم اهتمامًا كبيرًا. تمتع الأرز الشعير بسمعة عالية بفضل جودته ومميزاته العديدة، مما انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد.

أسعار الأرز الشعير اليوم

تجرى زراعة الأرز الشعير في مصر بناءً على إجراءات تنظيمية، وتوافرت منه أنواع عديدة مثل الأرز عريض الحبة ورفيع الحبة, ويعتبر سعر الأرز الشعير عريض الحبة من أغلى وأجود أنواع الأرز، بينما كان الأرز رفيع الحبة الأقل سعرًا, وجاء سعر طن الأرز الشعير كالتالي:

سعر الأرز الشعير اليوم

يهتم قطاع كبير من التجار والمستهلكين والموزعين بمعرفة سعر الأرز الشعير اليوم، لذا قدمت "الموجز" أسعار الأرز الشعير ليوم الأربعاء 7-8-2024، وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر كيلو الأرز اليوم

سجلت أسعار الأرز على النحو التالي:

بلغ سعر الأرز على البطاقة التموينية 16.3 جنيه.

وصل سعر أرز الضحى في المحلات الكبرى والهايبر ماركت إلى 38 جنيهًا.

تراوحت أسعار الأرز المصري الأبيض المعبأ كيلو جرام الحبة العريضة بين 32 و35 جنيهًا.

تراوحت أسعار الأرز الأبيض المعبأ الحبة الرفيعة في الهايبر ماركت حول 30 جنيهًا.

تراوحت أسعار الأرز الحبة الرفيعة كسر 5% بين 26 و29 جنيهًا.

بلغ سعر الأرز الناعم جملة 23 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الأرز المعبأ في مراكز الاستهلاك التابعة لوزارة التموين إلى 12.60 جنيه.

أسعار الأرز الشعير اليوم في مصر

سجلت أسعار الأرز الشعير اليوم بالطن على النحو التالي:

وصل سعر الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% إلى 23,000 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% نحو 21,000 جنيه للطن الواحد.

قُدر سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة بـ 14,200 جنيه وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الأرز الشعير رفيع الحبة

تحدد سعر الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم بنحو 13,200 جنيه للطن، وذلك لوفرة المعروض من الأرز الشعير في الأسواق.

أسعار المواد الأساسية اليوم

جاءت أسعار المواد الأساسية كما يلي:

بلغ سعر كيلو الدقيق المعبأ اليوم 25.56 جنيه.

قُدر سعر كيلو السكر الأبيض بـ 37 جنيهًا.

وصل سعر المكرونة المعبأة إلى 88 جنيهًا.

بلغ سعر لتر زيت دوار الشمس 88 جنيهًا.

حُدد سعر البيضة اليوم بـ 6 جنيهات.

قُدر سعر الأرز السائب بـ 25 جنيهًا للكيلو الواحد.

وصل سعر الأرز رفيع الحبة إلى 23 جنيهًا للكيلو الواحد.

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