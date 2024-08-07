أسعار البقوليات في مصر اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024

أسعار البقوليات في مصر اليوم .. يهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار البقوليات لتلبية احتياجاتهم اليومية.

أسعار البقوليات في مصر اليوم الأربعاء

ينشر "الموجز" تقريرًا جديدًا عن أسعار البقوليات في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024، استنادًا إلى معلومات من تجار الجملة والتجزئة، والأسعار كالتالي:

- أسعار البقوليات في مصر اليوم.. العدس الأصفر: 50-75 جنيهًا للكيلو

- أسعار البقوليات في مصر اليوم .. الفول البلدي والمستورد: 40-59 جنيهًا للكيلو

- أسعار البقوليات في مصر اليوم.. الحمص: 130-143 جنيهًا للكيلو

-أسعار البقوليات في مصر اليوم .. اللوبيا البلدي: 110-125 جنيهًا للكيلو

- أسعار البقوليات في مصر اليوم.. الفاصوليا البيضاء: 100-120 جنيهًا للكيلو

- أسعار البقوليات في مصر اليوم .. غلة الفيشار: 40 جنيهًا للكيلو

فوائد وأضرار البقوليات

تعتبر البقوليات جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي في العديد من الثقافات، إذ توفر فوائد صحية متنوعة، لكنها قد تسبب بعض الآثار الجانبية لبعض الأشخاص. نستعرض هنا فوائد وأضرار البقوليات:

فوائد البقوليات :

- مصدر غني بالبروتين والألياف، مما يعزز صحة الهضم ويمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة.

- منخفضة السعرات الحرارية والدهون المشبعة، مما يجعلها خيارًا صحيًا لتلبية احتياجات البروتين دون زيادة في السعرات الحرارية والدهون.

- غنية بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين ب، الحديد، والمغنيسيوم.

- تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، السكري، والسرطان عند تناولها بانتظام.

أضرار البقوليات :

- قد تسبب لبعض الأشخاص الغازات والانتفاخات.

- قد تتفاعل مع بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب وأدوية تخفيض الكولسترول.

- تحتوي بعض البقوليات على مادة الأنتين السامة، التي تُزال عادةً أثناء الطهي.

- قد تكون بعض الأشخاص حساسين لبعض الأنواع مثل الفول السوداني.

ينصح بتضمين البقوليات في النظام الغذائي بشكل متوازن، مع غسلها وتنقيتها جيدًا قبل الطهي. وفي حالة وجود أي مشاكل صحية أو حساسية، يُفضل استشارة الطبيب.

أقر أيضا :

أسعار البقوليات في الأسواق المصرية اليوم الأحد 4 أغسطس 2024

“ قبل ما تشتري ”.. أسعار البقوليات اليوم الخميس 1-8-2024