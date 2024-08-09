أسعار الأرز الشعير في مصر 2024.. بعد التحديثات الأخيرة

أسعار الأرز الشعير في مصر 2024.. تحرص الكثير من ربات المنزل للبحث عن سعر الأرز الشعير بشكل يومي، في ظل ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، حيث يعتبر الأرز الشعير من العناصر الغذائية المهمة في كل منزل.

مع التغير المستمر في أسعار الأرز، حيث نجد تراجع بشكل واضح مع تعاملات اليوم الخميس الموافق 8 اغسطس 2024 بالاسواق والمحلات التجارية، وذلك بعد اقتراب موسم حصاده بمحافظات جمهورية مصر العربية.

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بعد التعديلات الواضحة والملحوظة في سعر الأرز الشعير، طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأسعار في متناول العديد من المواطنين بنسبة 30% لتكون متاحة لكافة المواطنين في الاسواق.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

هناك انخفاض ملحوظ في سعر الأرز الشعير خلال الساعات الأخيرة، مع بداية التعاملات الصباحية في المحلات التجارية، تزامنا مع اقتراب موسم الحصاد وتوافر الارز بكميات كبيرة في الاسواق قامت بطرحها وزارة التموين من أجل تلبية احتياجات السوق المحلي، باعتبار ان الارز الشعير واحدا من اهم المحاصيل التصديرية الغئاية الهامة في مصر، حيث جاء سعر الارز الشعير اليوم في مصر كالتالي:

جاء سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة بنحو 14.200 جنيه.

ووصل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بقيمة 13.000 جنيه.

فيما جاء سعر الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة اليوم بقيمة 23.000 جنيه للطن.

وبلغ سعر الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة اليوم بنحو 21.000 جنيه للطن.

أسعار السلع والمواد الاساسية اليوم

وصل سعر السكر المعبأ بقيمة تصل الي 12.60 جنيه للكيلو.

وبلغ سعر الزيت 800 مللي بنحو يل الي 30 جنيه.

ووصل سعر مكرونة 800 جرام اليوم الخميس بقيمة 15,5 جنيه.

فيما وصل سعر جبنة تتراك اليوم بوزن 250 جرام بنحو 7.50 جنيه.

وجاء سعر جبنة تتراباك 500 جرام اليوم بقيمة تصل الي 14 جنيه.

فيما وصل سعر مسحوق أتوماتيك اليوم 800 جرام بنحو 25 جنيها.

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