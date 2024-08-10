سعر الأرز الشعير والأبيض اليوم السبت 10-8-2024..بالكيلو والطن

سعر الأرز الشعير..شهد سعر الأرز الشعير اليوم اهتمامًا كبيرًا من المستهلكين، إذ تزايد البحث عن أسعار الأرز عبر محركات البحث, ويتمتع الأرز الشعير بسمعة مرموقة بفضل جودته ومميزاته العديدة، مما أسهم في تأثير إيجابي على الاقتصاد.

أسعار الأرز الشعير اليوم

تفاوتت أسعار الأرز الشعير اليوم بناءً على نوعه وجودته, ويزرع الأرز الشعير في مصر وفقًا لإجراءات تنظيمية صارمة، وتميز بظهور أنواع متعددة، منها الأرز عريض الحبة ورفيع الحبة, كما لاحظ المتابعون أن الأرز عريض الحبة سجل أسعارًا أعلى مقارنة بالأرز رفيع الحبة.

سعر كيلو الأرز اليوم

يستعرض "الموجز" أسعار الأرز الشعير اليوم السبت 10 أغسطس 2024، وجاءت الأسعار كما يلي:

بلغ سعر الأرز على البطاقة التموينية 16.3 جنيه.

وصل سعر أرز الضحى في المحلات الكبرى والهايبر ماركت إلى 38 جنيهًا.

تراوحت أسعار الأرز المصري الأبيض المعبأ كيلو جرام الحبة العريضة بين 32 و35 جنيهًا.

قدرت أسعار الأرز الأبيض المعبأ الحبة الرفيعة في الهايبر ماركت بحوالي 30 جنيهًا.

تراوحت أسعار الأرز الحبة الرفيعة كسر 5% بين 26 و29 جنيهًا.

بلغ سعر الأرز الناعم جملة 23 جنيهًا.

حُدد سعر كيلو الأرز المعبأ في مراكز الاستهلاك التابعة لوزارة التموين بـ 12.60 جنيه.

أسعار الأرز الشعير اليوم في مصر

جاءت أسعار الأرز الشعير اليوم بالطن كالتالي:

سجل الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% سعرًا قدره 23,000 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% نحو 21,000 جنيه للطن الواحد.

تم تحديد سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة بـ 14,200 جنيه، وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الأرز الشعير رفيع الحبة

قُدر سعر الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم بحوالي 13,200 جنيه للطن، نتيجة لوفرة المعروض من الأرز الشعير في الأسواق.

أسعار المواد الأساسية اليوم

استعرض التقرير أسعار المواد الأساسية اليوم كما يلي:

بلغ سعر كيلو الدقيق المعبأ 25.56 جنيه.

وصل سعر كيلو السكر الأبيض إلى 37 جنيهًا.

قدر سعر المكرونة المعبأة بـ 88 جنيهًا.

بلغ سعر لتر زيت دوار الشمس 88 جنيهًا.

وصلت سعر البيضة الواحدة إلى 6 جنيهات.

تراوح سعر الأرز السائب بين 25 جنيهًا للكيلو الواحد.

قُدر سعر الأرز رفيع الحبة بـ 23 جنيهًا للكيلو الواحد.

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الآن أسعار البلطي والجمبري اليوم السبت 10-8-2024 في الأسواق



