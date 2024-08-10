تراجع اسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 10-8-2024

شهدت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 10-8-2024 تراجعا جديدا في أسعار الفراخ البيضاء، وذلك وفقًا للبيانات التي نشرتها عبر منصتها الرسمية على الإنترنت.

اسعار الفراخ البيضاء

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء، في بورصة الدواجن اليوم 65 جنيهًا للكيلو الواحد في أرض المزرعة للتجار، في حين سجلت بالأمس بين و67 و68 جنيها.

- كما بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي، نحو 110 جنيهات ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 115 و125 جنيها.

-حيث سجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء 63 جنيها، على أرض المزرعة وتباع للمستهلك بـ77 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البانيه بين 180 و195 جنيها للكيلو اليوم.

اسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكیت الیوم

- سعر الكتكوت الأبيض، بلغ 23.25 جنيه.

- سعر الكتكوت الساسو، بلغ 20 جنيها.

- سعر الكتكوت الأبيض شركات فرز أول 28 جنيها.

- سعر الكتكوت الفيومي بلغ 13 جنيها.

-بلغ سعر الكتكوت الروزي بلغ 13 جنيها.

- سعر الكتكوت الهجين 16 جنيها.

- سعر الكتكوت الأبيض الروص وصل 17 جنيها.

اسعار البط اليوم

-سعر بط مولار بلغ 44.5، جنيه للكيلو

- سعر بط تسمين وفرنساوي وشريفان وألماني بلغ 27 جنيها.

- سعر بط فرنساوي بكيني أبيض اللون بلغ 20 جنيها.

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