ارتفاع سعر الأرز الشعير اليوم بختام التعاملات.. بكام كيلو الأرز

سعر الأرز الشعير اليوم بختام التعاملات.. شهد ارتفاعًا اليوم الأحد 11-8-2024، باعتباره من أهم السلع التي يبحث عنها قطاع عريض من المواطنين باعتبارها من المؤشرات المهمة التي يعتم بها السوق الزراعي في العديد من الدول.

ويعكس سعر الأرز الشعير اليوم بختام التعاملات مجموعة من العوامل الاقتصادية والزراعية، ومن الضروري متابعة هذه التغيرات بشكل دوري لفهم تأثيراتها واتخاذ القرارات المناسبة سواء كنت مستهلكًا أو مزارعًا.

سعر الأرز الشعير اليوم بختام التعاملات

وسيطر الارتفاع على سعر الأرز الشعير بنهاية اليوم الأحد الموافق 11-8-2024، بعد حالة التأرجح التي طالته طوال الأسبوع الماضي ما بين الارتفاع والتراجع، وبالتالي فقد ارتفعت مؤشرات البحث عنه خلال الساعات الماضية للتعرف على آخر المستجدات التي تطرأ عليها.

الموجز ينقل خلال السطور التالية، تفاصيل ارتفاع سعر الأرز الشعير اليوم بختام التعاملات بنهاية الأحد، داخل الشارع المصري باعتباره أحد أهم السلع التي تأخذ حيزًا كبيرًا في عقول المواطنين للتعرف على آخر التحديثات في الأسعار داخل الأسواق المحلية، خاصة سعر كيلو الأرز.

وإذا كنت من المستهلكين، من الجيد متابعة سعر الأرز الشعير اليوم بختام التعاملات والاستفادة من فترات التراجع لشراء كميات أكبر بأسعار أقل، أما بالنسبة للمزارعين، فيجب التركيز على تحسين الإنتاجية والبحث عن أسواق بديلة لتصريف الإنتاج بأسعار مجزية.

سعر كيلو الأرز

ويرغب الكثيرين من الأسر المصرية معرفة ماذا وصل إليه سعر كيلو الأرز نظرًا لاعتمادهم عليه كوجبة أساسية لديهم بسبب أهميته في السوق المصري، ولهذا ننقل لكم آخر تحديث طرأ علىسعر الأرز الشعير اليوم بختام التعاملات الأحد 11-8-2024 وهي كالتالي:

سعر الأرز الشعير عريض الحبة

سجل سعر الأرز الشعير اليوم بختام التعاملات عريض الحبة 14.300 للطن وذلك حسب الأسعار الرسمية المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الأرز الشعير رفيع الحبة

كما سجل سعر الأرز الشعير اليوم بختام التعاملات رفيع الحبة نحو 13.300 للطن، ويرجع ذلك لوفرة المعروض من الأرز الشعير في الأسواق.

كما نرصد معكم سعر الأرز الشعير اليوم بختام التعاملات بالطن عقب حالة الصعود التي شهدها بنهاية الأسبوع الماضي وهي كالتالي:

أسعار الأرز الشعير اليوم

وصل سعر الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم 23.400 للطن الواحد.

سجل سعر الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم نحو 21.400 للطن الواحد.

ونرصد أيضًا سعر كيلو الأرز اليوم بجميع المحلات خاصة ون اسعاره تتفاوت من منطقة لأخرى والذي جاء على النحو التالي:

سعر كيلو الأرز بكام

سعر الأرز على البطاقة التموينية 16.3 جنيه.

كما يصل سعر أرز الضحى في المحلات الكبرى والهايبر ماركت بسعر 38 جنيه.

سعر الأرز المصري الأبيض المعبأ كيلو جرام الحبة العريضة 32 جنيه وحتى 35 جنيه.

كما يتراوح سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ الحبة الرفيعة في الهايبر ماركت بسعر 30 جنيه.

سعر كيلو الأرز الحبة الرفيعة كسر 5% بسعر يتراوح ما بين 26 وحتى 29 جنيه.

سعرالأرز الناعم جملة 23 جنيها.

سعر كيلو الأرز المعبأ في مراكز الاستهلاك التابعة لوزارة التموين 12.60 جنيه.

كما نقدم أسعار السلع الأساسية اليوم والتي جاءت كالتالي:

اسعار السلع الأساسية اليوم

سعر كيلو الدقيق المعبأ اليوم بقيمة 25.56 جنيه.

سعر كيلو السكر الأبيض اليوم بفيمة 37 جنيها.

سعر المكرونة المعبأة اليوم 88 جنيها.

سعر لتر زيت دوار الشمس بقيمة 88 جنيها.

سعر البيضة اليوم إلى 6 جنيهات.

سعر الأرز السائب اليوم بقيمة 25 جنيه للكيلو الواحد.

سعر الأرز رفيع الحبة بقيمة 23 جنيه للكيلو الواحد.

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