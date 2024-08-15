تعرف على أسعار الفضة اليوم الخميس 15-8-2024..عيار 925 بكام؟

أسعار الفضة اليوم..شهدت أسعار الفضة اليوم اهتماماً متزايداً من قبل المواطنين، بعد أن أصبحت الفضة البديل الأول للذهب, خاصة بعد ارتفاع أسعار الذهب وتزايد الطلب على الفضة في الصناعات المختلفة.

أسعار الفضة اليوم

زادت مؤشرات البحث عن سعر الفضة اليوم في مصر و سعر جرام الفضة الإيطالي عيار 925 , تزامنًا مع الزيادة السريعة في معدلات التضخم، وتوجه العديد من المواطنين نحو الاستثمار في المعادن الثمينة، وخاصة الفضة , لذا ترصد جريدة “الموجز” أسعار الفضة اليوم، الخميس 15 أغسطس 2024، وفقًا لآخر تحديث من منصة "بنك لايف"، على النحو التالي:

أسعار الفضة

سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية

وصل سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم إلى 40.47 جنيهًا، مع تسجيل سعر مصنعية الفضة في مصر حوالي 25 جنيهًا، مع بعض التفاوت الطفيف بين المحلات.

سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9

سجل سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9 حوالي 43.91 جنيهًا.

سعر جرام الفضة البريطاني عيار 95.8

بلغ سعر جرام الفضة البريطاني عيار 95.8 نحو 41.92 جنيهًا.

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5

وصل سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5 إلى 40.47 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 916

سجل سعر جرام الفضة عيار 916 نحو 40.08 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي)

حقق سعر جرام الفضة عيار 875، المعروف بالفضة السعودي، حوالي 38.29 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 800

بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 35.00 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 750

سجل سعر جرام الفضة عيار 750 حوالي 32.82 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 585

وصل سعر جرام الفضة عيار 585 إلى 25.60 جنيهًا.

سعر الفضة

سعر تلميع الفضة في مصر

بلغ سعر تلميع الفضة اليوم بين 24 و28 جنيهًا، وفقًا لأحد المواقع الشهيرة على الإنترنت, ويمكن أيضًا الاستعانة بمواد طبيعية لتلميع الفضة مثل عصير وقشر الليمون، الملح، والكربونات.

اقرأ أيضًا: سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.. اعرف وصل لكام

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن «إنفوجراف»