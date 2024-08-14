تراجع أسعار الفضة اليوم بنهاية تعاملات الأربعاء.. «إنفوجراف»

أسعار الفضة اليوم بنهاية تعاملات الأربعاء.. يعتبر من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعكس حالة الاقتصاد العالمي وتوجهات المستثمرين.

وبختام التعاملات اليومية، تتأثر أسعار الفضة اليوم بنهاية تعاملات الأربعاء بعوامل متعددة تجعل من الضروري متابعة الأسواق بشكل مستمر، وسواء كنت مستثمرًا أو مستهلكًا، فإن معرفة هذه العوامل والتحليلات يمكن أن يساعدك في اتخاذ قرارات مالية مدروسة.

أسعار الفضة اليوم بنهاية تعاملات الأربعاء

وبناءً على ذلك تتصدر أسعار الفضة اليوم بنهاية تعاملات الأربعاء الموافق 14-8-2024 محرك جوجل بشكل يومي، نظرًا لقيام العديد من المواطنين بالبحث يوميًا عن آخر التحدريثات التي تطرأ عليها.

والاستثمار في هذا المعدن على المدى الطويل أقل خطورة مقارنة بالاستثمار قصير الأجل الذي قد يتأثر بتقلبات السوق اليومية، ومن الضروري متابعة تطورات الأسواق العالمية والتقارير الاقتصادية لفهم العوامل المؤثرة على أسعار الفضة اليوم بنهاية تعاملات الأربعاء.

وبالتالي، الموجز يرصد عبر السطور التالية، والتي شهدت تراجعًا بنهاية تعاملات الأربعاء الموافق 14-8-2024، في السوق المحلي والتي جاءت على النحو التالي:

سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9

بلغ سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9 بنهاية تعاملات الأربعاء نحو 43.54 جنيهًا.

سعر جرام الفضة البريطانية عيار 95.8

وصل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 95.8 بنهاية تعاملات الأربعاء نحو 41.71 جنيهًا.

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5

سجلت الفضة الاسترليني عيار 92.5 بنهاية تعاملات الأربعاء نحو 40.27 جنيهًا.

جرام فضة عيار 91.6

بلغ سعر جرام فضة عيار 916 بنهاية تعاملات الأربعاء نحو 39.88 جنيهًا.

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)

سجل سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم في السوق المصري بنهاية تعاملات الأربعاء نحو 38.10 جنيهًا.

سعر فضة المجوهرات عيار 800

وصل سعر جرام فضة المجوهرات عيار 800 بنهاية تعاملات الأربعاء نحو 34.83 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 750

سجل سعر جرام فضة عيار 750 بنهاية تعاملات الأربعاء نحو 32.65 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 585

سجل سعر جرام فضة عيار 585 بنهاية تعاملات الأربعاء نحو 25.47 جنيهًا.

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