بكام أسعار الفضة اليوم الأربعاء 14-8-2024 بالمصنعية..استقرار حذر

سعر الفضة اليوم..تشهد أسعار الفضة حالة الاستقرار النسبي في جميع الأعيرة بما فيهم جرام الفضة الاسترليني عيار 925 , وذلك عقب سلسلة سلسلة من التقلبات المستمرة نتيجة لعوامل متعددة، منها التغيرات في الأسعار العالمية، وقيمة الجنيه المصري، والعرض والطلب المحليين.

أسعار الفضة اليوم

زادت التساؤلات عبر محركات البحث عن أسعار الفضة اليوم وسعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية, وتوجه البعض نحو الاستثمار في سبائك الفضة كوسيلة للادخار والاستثمار تزامنًا مع تزايد إقبال صغار المدخرين عليها، وبعد الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب.

سعر الفضة اليوم

وفي إطار ما سبق, ترصد جريدة “الموجز” أسعار الفضة اليوم الأربعاء 14 اغسطس 2024, وفقًا لآخر تحديث من منصة "بنك لايف"، جاءت الأسعار كالتالي:

سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم



سعر الفضة اليوم



سجل سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم نحو 40.62 جنيهًا, ويبلغ سعر مصنعية الفضه في مصر نحو 25 جنيه تقريباً وقد تختلف قليلاً من محل الي آخر.

سعر جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم

بلغ سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9 نحو 43.91 جنيهًا.

سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم

سجل سعر جرام الفضة البريطاني عيار 95.8 نحو 42.07 جنيهًا.

سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم

وصل سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5 إلى 40.62 جنيهًا.

أسعار الفضة

سعر جرام فضة عيار 916 اليوم

بلغ سعر جرام الفضة عيار 916 نحو 40.22 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم

سجل سعر جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي) نحو 38.42 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 800 اليوم

حقق سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 35.13 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 750 اليوم

بلغ سعر جرام الفضة عيار 750 نحو 32.93 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 585 اليوم

سجل سعر جرام الفضة عيار 585 نحو 25.69 جنيهًا.

سعر تلميع الفضة في مصر

بلغ سعر تلميع الفضة اليوم وفقًا لأحد المواقع الشهيرة في بيع منتجات الفضة على الإنترنت، ما بين 24 و28 جنيهًا, كما يمكن الاستعانة بمُلمعات الطبيعية الموجودة في كل بيت وتساعد في تلميع الفضة مثل عصير وقشر الليمون، الملح، والكربونات.

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