تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن.. تزداد نسب البحث عن أسعار الدولار بشكل يومي من قبل الراغبين على شراء المعدن الأصفر من محلات الصاغة المصرية، خلال منتصف التعاملات الصباحية، ولكن هناك انخفاض بشكل ملحوظ في أسعار جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات، مقارنة بأسعار بداية التعاملات اليومية ليسجل نحو 3470 جنيها، بدلاً من 3475 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

يرجى ملاحظة أن هذه الأسعار قد تكون قد تغيرت بحلول 13 أغسطس 2024، فالأسعار في سوق الذهب تتغير بشكل متكرر حسب العوامل الاقتصادية والسوقية. لذا ننصحك بالتحقق من آخر الأسعار المعلنة من قبل الجهات المختصة في ذلك الوقت، التي يرصدها موقع الموجز.



سعر الذهب اليوم

خلال الفترة المقبلة يظهر بعض التحديثات في أسعار الذهب والمعلنة من جانب الشعبة العامة للذهب، ومؤسسة جولد بيليون، دون حساب سعري المصنعية وضريبة الدمغة.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن في محلات الصاغة نحو 3966 جنيهًا، دون مصنعية.



سعر جرام الذهب عيار 21

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر الآن بمحلات الصاغة 3470 جنيهًا، دون مصنعية.



سعر جرام الذهب عيار 18

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في محلات الصاغة 2974 جنيهًا، دون مصنعية.



سعر جرام الذهب عيار 14

- سجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن في محلات الصاغة 2313 جنيها، دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 27760 جنيها، فيما بلغ سعر الأونصة نحو 2459 دولارا.



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