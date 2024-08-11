سعر جرام الفضة اليوم بنهاية التعاملات المسائية.. «إنفوجراف»

سعر جرام الفضة اليوم بنهاية التعاملات المسائية.. يُعمن المواضيع التي تهم العديد من المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، حيث تعتبر الفضة واحدة من المعادن الثمينة التي تلعب دورًا مهمًا في الأسواق المالية العالمية.

ويتأثر سعر جرام الفضة اليوم بنهاية التعاملات المسائية بالعديد من العوامل الاقتصادية، بما في ذلك التضخم، سعر الدولار الأمريكي، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، وفيما يلي نظرة على سعر جرام الفضة بختام التعاملات وكيفية تأثير العوامل الاقتصادية عليه.

سعر جرام الفضة اليوم بنهاية التعاملات المسائية

وشهد سعر جرام الفضة اليوم بنهاية التعاملات المسائية استقرارًا بختام الأحد الموافق 11-8-2024، ورغم ذلك يظل خيارًا جذابًا للتنويع الاستثماري والحماية من التقلبات الاقتصادية.

ويتم تحديد سعر جرام الفضة اليوم بنهاية التعاملات المسائية يوميًا بناءً على التداولات في أسواق المعادن العالمية، وفي ختام تعاملات اليوم الأحد، يمكن أن يكون سعر الفضة قد تأثر بالعديد من العوامل، مثل:

الطلب والعرض : تعتبر مستويات الطلب والعرض من أهم العوامل التي تؤثر في تحديد سعر الفضة، وارتفاع الطلب، سواء من قبل المستثمرين أو الصناعات التي تستخدم الفضة، يؤدي عادةً إلى ارتفاع السعر، وفي المقابل، زيادة العرض، سواء من خلال الإنتاج أو إعادة التدوير، قد يؤدي إلى انخفاض السعر.

: تعتبر مستويات الطلب والعرض من أهم العوامل التي تؤثر في تحديد سعر الفضة، وارتفاع الطلب، سواء من قبل المستثمرين أو الصناعات التي تستخدم الفضة، يؤدي عادةً إلى ارتفاع السعر، وفي المقابل، زيادة العرض، سواء من خلال الإنتاج أو إعادة التدوير، قد يؤدي إلى انخفاض السعر. سعر الدولار الأمريكي : يتم تسعير الفضة عادةً بالدولار الأمريكي. لذلك، يؤثر ارتفاع أو انخفاض قيمة الدولار على سعر الفضة، وعندما يضعف الدولار، يميل سعر الفضة إلى الارتفاع والعكس صحيح.

: يتم تسعير الفضة عادةً بالدولار الأمريكي. لذلك، يؤثر ارتفاع أو انخفاض قيمة الدولار على سعر الفضة، وعندما يضعف الدولار، يميل سعر الفضة إلى الارتفاع والعكس صحيح. التضخم : الفضة، مثل الذهب، تعتبر من الملاذات الآمنة ضد التضخم، وفي الفترات التي يشهد فيها الاقتصاد ارتفاعًا في معدلات التضخم، يميل المستثمرون إلى شراء الفضة كوسيلة لحماية أصولهم، مما يرفع من سعرها.

: الفضة، مثل الذهب، تعتبر من الملاذات الآمنة ضد التضخم، وفي الفترات التي يشهد فيها الاقتصاد ارتفاعًا في معدلات التضخم، يميل المستثمرون إلى شراء الفضة كوسيلة لحماية أصولهم، مما يرفع من سعرها. السياسات النقدية: تلعب السياسات النقدية للبنوك المركزية دورًا مهمًا في تحديد سعر الفضة، فسياسة الفائدة المنخفضة، على سبيل المثال، قد تزيد من جاذبية الاستثمار في الفضة مقارنة بالأصول المالية الأخرى.

ونظرًا لقيمة سعر جرام الفضة اليوم بنهاية التعاملات المسائية، فإن متابعة أسعاره أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمهتمين، لتوجه الكثيرين من صغار المدخرين إليها مدعومة من صعود أسعار الذهب.

الموجز يرصد خلال الآتي آخر تحديث طرأ على سعر جرام الفضة اليوم بنهاية التعاملات المسائية بالمحلات وهي كالتالي بحسب منصة «بنك لايف »:

سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9

بلغ سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9 بنهاية تعاملات الأحد نحو 43.44 جنيهًا.

سعر جرام الفضة البريطانية عيار 95.8

وصل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 95.8 بنهاية تعاملات الأحد نحو 41.61 جنيهًا.

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5

سجلت الفضة الاسترليني عيار 92.5 بنهاية تعاملات الأحد نحو 40.18 جنيهًا.

جرام فضة عيار 91.6

بلغ سعر جرام الفضة عيار 916 بنهاية تعاملات الأحد نحو 39.79 جنيهًا.

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)

سجل سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم في السوق المصري بنهاية تعاملات الأحد نحو 38.01 جنيهًا.

سعر فضة المجوهرات عيار 800

وصل سعر جرام فضة المجوهرات عيار 800 بنهاية تعاملات الأحد نحو 34.75 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 750

سجل سعر جرام فضة عيار 750 بنهاية تعاملات الأحد نحو 32.58 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 585

سجل سعر جرام فضة عيار 585 بنهاية تعاملات الأحد نحو 25.41 جنيهًا.

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