اعرف تفاصيل أسعار الفضة اليوم السبت 10 أغسطس 2024 في محلات الصاغة

أسعار الفضة اليوم.. لقت أسعار الفضة اهتمامًا بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، بعد أن باتت واحدة من أبرز المعادن التي يلجأ إليها الناس كخيار استثماري, ,تزامنًا مع ارتفاع أسعار الذهب مع زيادة جاذبية الفضة باعتبارها ملاذًا آمنًا للمدخرات.

تميزت الفضة بأهمية عالمية بين عشاق المجوهرات والحرف اليدوية, تبرز مصر بتصاميم وصنع مجوهرات الفضة بأساليب فنية فريدة ومبتكرة، مجسدةً العراقة والثقافة المصرية في التصاميم. استخدمت التقنيات التقليدية والحديثة في صناعة هذه المجوهرات، مما أضفى عليها قيمة فنية وثقافية كبيرة.

أسعار الفضة اليوم

صعدت مؤشرات البحث حول أسعار الفضة اليوم في مصر، إذ يتساءل الكثيرون عن سعر جرام الفضة اليوم، خاصة عيار 92.5. استعرض "الموجز" أسعار الفضة اليوم السبت 10-8-2024، وفقًا لأحدث تحديث من منصة "بنك لآيف"، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الفضة اليوم

سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم

استقر سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية عند 40.18 جنيهًا, بينما تفاوتت تكلفة مصنعية الفضة في مصر لتصل إلى حوالي 25 جنيهًا تقريبًا، وقد تختلف قليلاً من محل لآخر.

سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9

ظل سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9 عند 43.44 جنيهًا.

سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958

وصل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 إلى 41.61 جنيهًا.

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925

بلغ سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925 نحو 40.18 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 916

استقرت قيمة جرام الفضة عيار 916 في السوق المصري عند 39.79 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم

سجل سعر جرام الفضة عيار 875 المعروف بالفضة السعودي نحو 38.01 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 800 اليوم

حقق سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 34.75 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 750 اليوم

بلغ سعر جرام الفضة عيار 750 نحو 32.58 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 585 اليوم

سجل سعر جرام الفضة عيار 585 نحو 25.41 جنيهًا.

سعر تلميع الفضة

يوجد العديد من الملمعات الخاصة بالفضة التي تساعد في تنظيفها وتلميعها من الأتربة والزيوت, وتتراوح تكلفة تلميع الفضة ما بين 24 و28 جنيهًا، بالإضافة إلى الملمعات الطبيعية المتوفرة في كل المنازل مثل عصير وقشر الليمون، الملح، والكربونات.

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