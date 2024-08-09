أسعار الفضة اليوم الجمعة 9-8-2024..سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم

أسعار الفضة اليوم.. زادت أهمية أسعار الفضة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، بعدما باتت واحدة من أبرز المعادن التي يلجأ إليها الناس كخيار استثماري, تزامنًا مع التقلبات والأرتفاع الجنوني في أسعار الذهب، ارتفعت جاذبية الفضة باعتبارها ملاذًا آمنًا للمدخرات.

وتتميز الفضة بأهمية عالمية بين عشاق المجوهرات والحرف اليدوية, وتبدع مصر في تصميم وصنع مجوهرات الفضة بأساليب فنية فريدة ومبتكرة، مجسدة العراقة والثقافة المصرية في التصاميم, وتستخدم التقنيات التقليدية والحديثة في صناعة هذه المجوهرات، مما أضفى عليها قيمة فنية وثقافية كبيرة.

أسعار الفضة اليوم

ارتفعت مؤشرات البحث عن أسعار الفضة اليوم في مصر, ويتساءل الكثيرون عن سعر جرام الفضة اليوم, خاصة عيار 92.5 اليوم, لذا يستعرض “الموجز” أسعار الفضة اليوم الجمعة 9-8-2024, وفقًا لآخر تحديث وارد من منصة “بنك لآيف” وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم



شهد سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية استقرارًا عند 40.19 جنيهًا, وتفاوتت تكلفة مصنعية الفضة في مصر لتصل إلى حوالي 25 جنيهًا تقريبًا، وقد تختلف قليلاً من محل لآخر.

سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9

استقر سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9 عند 43.44 جنيهًا.

سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958

وصل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 إلى 41.62 جنيهًا.

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925

بلغ سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925 نحو 40.19 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 916

استقرت قيمة جرام الفضة عيار 916 في السوق المصري عند 39.80 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم

سجل سعر جرام الفضة عيار 875 المعروف بالفضة السعودي نحو 38.01 جنيهًا.

أسعار الفضة

سعر جرام فضة عيار 800 اليوم

حقق سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 34.76 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 750 اليوم

بلغ سعر جرام الفضة عيار 750 نحو 32.58 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 585 اليوم

سجل سعر جرام الفضة عيار 585 نحو 25.41 جنيهًا.

سعر تلميع الفضة

يتوفر الكثير من الملمعات الخاصة بالفضة التي تساعد في تنظيفها وتلميعها من الأتربة والزيوت, وتتراوح تكلفة تلميع الفضة ما بين 24 و28 جنيهًا، بالإضافة إلى الملمعات الطبيعية المتوفرة في كل المنازل مثل عصير وقشر الليمون، الملح، والكربونات.

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بكام سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري





