سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم.. تبحث شريحة كبيرة من المواطنين عن أسعار الحديد والأسمنت بشكل يومي، وخاصة بعد تزايد الأسعار خلال الفترة الماضية، نشهد ارتفاع وانخفاض في الأسعار الحديد التسليح وخام البليت مع باقي مواد البناء.

يستعرض لكم موقع "الموجز"، أسعار الحديد المحلية والعالمية التابعة لمجلس رئاسة الوزراء، وفيما يلي قائمة بأحدث الأسعار.



سعر الحديد اليوم

أسعار الحديد اليوم في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وهي كالتالي:

يصل متوسط سعر الحديد الاستثماري 40118 جنيها للطن، محققا تراجع قيمته 179.29جنيه في الطن.

يسجل سعر حديد عز 41534 جنيها للطن، مسجلا تراجع قدره - 637.24 جنيه في الطن.

أسعار الحديد اليوم للمستهلك قد تزيد من 500 إلى 1000 جنيه عند التجار والموزعين:

سجل حديد بشاي 41 ألف جنيه للطن، بينما بلغ سعر الحديد في شركة المصريين 41 ألف جنيه للطن، والكومي 38 ألف جنيه للطن، والعشري 37.500 جنيه للطن، ومصر ستيل 38 ألف جنيه للطن، وبيانكو 38 ألف جنيه للطن.

وحقق مستوى سعري في حديد العتال 39 ألف جنيه للطن، وحديد المعادي سجل 38 ألف جنيه للطن، والجيوشي 39 ألف جنيه للطن، والمراكبي 41 ألف جنيه للطن، وعطية 38.500 جنيه للطن.

سعر الحديد اليوم للمستهلك

سجل طن الحديد اليوم بالأسواق للمصانع الاستثمارية، سعر يبدأ من 37 ألف جنيه، بينما بلغ سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة، 42 ألف جنيه.



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سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

استقر سعر الأسمنت الرمادي عند 2290 جنيها للطن، مسجلا تراجع قيمته 69 جنيها في الطن.

سجل سعر أسمنت المسلح 2000 جنيه للطن، والنصر 1920 جنيهًا للطن، وجنوب الوادي 1930 جنيهًا للطن، والعسكري 1950 جنيهًا، والنهضة 2270 جنيهًا.



وبلغ سعر أسمنت السويدي 2100 حنيه للطن، والسويس 1990جنيهًا للطن، وحلوان 1980 جنيهًا للطن، والمخصوص 1950 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط والمقاوم اليوم

أسعار الأسمنت المخلوط والمقاوم اليوم في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وهي كالتالي:

سجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1310 - 1370 جنيها، والأسمنت المقاوم بين 2120-2220 جنيهًا، والأسمنت الأبيض تراوح بين 3900-3920 جنيها.

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