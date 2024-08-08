ارتفاع أسعار الفضة اليوم بختام التعاملات المسائية «إنفوجراف»

أسعار الفضة اليوم بختام التعاملات المسائية.. تعتبر من أهم الموضوعات الخدمية والأسعار الأوسع انتشارًا وبحثًا عبر شبكة الإنترنت التي شهدت ارتفاعًا بنهاية يوم الخميس الموافق 8-8-2024 .

وبناءً على ذلك زادت مؤشرات البحث حول أسعار الفضة اليوم بختام التعاملات المسائية، خاصة بعدما ارتفعت بنهاية يوم الخميس 8-8-2024 وقبل بدء العطلة الأسبوعية بالأسواق المحلية.

أسعار الفضة اليوم بختام التعاملات المسائية

وتعتبر الأسعار العالمية لها هي المؤشر الرئيسي التي من خلال يتم تحديد أسعار الفضة اليوم بختام التعاملات المسائية في مصر، ولذا فالأسعار العالمية تتأثر بعدة عوامل منها الأداء الاقتصادي العالمي، والطلب الصناعي والاستثماري على الفضة، ولهذا يتوجه الكثيرين من صغار المدخرين إليها مدعومة من صعود أسعار الذهب.

الموجز خلال السطور التالية يتناول آخر تحديث طرأ على أسعار الفضة اليوم بختام التعاملات المسائية، ولهذا يعد من الخدمات الهامة التي تشغل بال قطاع عريض من المهتمين بها خاصة وأن التغييرات التي تتم به بين الحين والأخر تعكس عدة عوامل اقتصادية محلية ودولية تؤثر على العرض والطلب على هذا المعدن الثمين.

وقد شهدت محلات الفضة بالأسواق المحلية بنهاية اليوم الخميس الموافق 8-8-2024، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الفضة اليوم بختام التعاملات المسائية، وإليكم آخر تحديث طرأ عليها بالتفصيل:

سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9

بلغ سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9 بختام تعاملات الخميس نحو 43.42 جنيهًا.

سعر جرام الفضة البريطانية عيار 95.8

وصل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 95.8 بختام تعاملات الخميس نحو 41.59 جنيهًا.

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5

سجلت الفضة الاسترليني عيار 92.5 بختام تعاملات الخميس نحو 40.16 جنيهًا.

جرام فضة عيار 91.6

بلغ سعر جرام فضة عيار 916 بختام تعاملات الخميس نحو 39.77 جنيهًا.

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)

سجل سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم في السوق المصري بختام تعاملات الخميس نحو 37.99 جنيهًا.

سعر فضة المجوهرات عيار 800

وصل سعر جرام فضة المجوهرات عيار 800 بختام تعاملات الخميس نحو 34.73 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 750

سجل سعر جرام فضة عيار 750 بختام تعاملات الخميس نحو 32.56 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 585

سجل سعر جرام فضة عيار 585 بختام تعاملات الخميس نحو 25.40 جنيهًا.

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