اعرف الآن أسعار الفضة اليوم الخميس 8 أغسطس 2024 في محلات الصاغة

سعر الفضة اليوم.. يعد سعر الفضة اليوم من أكثر الخدمات بحثًا عبر محركات البحث يوميًا, خاصة سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5 اليوم, بعد توجه الكثيرين من صغار المدخرين إليها بدعم من صعود أسعار الذهب، وتزامنًا مع بدء التوجه للتعامل مع سبائك الفضة كنوع من أنواع الادخار والاستثمار.

تتميز الفضة بسمعة عالمية بين عشاق المجوهرات والحرف اليدوية, وتبدع مصر في تصميم وصنع مجوهرات الفضة بأساليب فنية فريدة ومبتكرة، مجسدة العراقة والثقافة المصرية في التصاميم, وتستخدم التقنيات التقليدية والحديثة في صناعة هذه المجوهرات، مما أضفى عليها قيمة فنية وثقافية كبيرة.

سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم



سجل سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم نحو 39.42 جنيهًا, ويصل سعر مصنعية الفضه في مصر حوالى 25 جنيه تقريباً وقد تختلف قليلاً من محل الي آخر.









أسعار الفضة اليوم

يرصد "الموجز" في هذا التقرير أسعار الفضة اليوم الخميس 8-8-2024 في مصر وفقًا لآخر تحديث, وجاءت كالتالي:

سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9

سجل سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9 نحو 42.62 جنيهًا.

سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958

وصل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 إلى نحو 40.83 جنيهًا.

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925

بلغت قيمة جرام الفضة الاسترليني عيار 925 نحو 39.42 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 916

سجل سعر جرام الفضة عيار 916 اليوم في السوق المصري نحو 39.04 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم



- سجل سعر جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي) نحو37.29جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 800 اليوم



- حقق سعر جرام الفضة عيار 800 نحو36.08جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 750 اليوم



- بلغ سعر جرام الفضة عيار 750 نحو31.96جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 585 اليوم



سجل سعر جرام الفضة عيار 585 نحو24.93 جنيهًا.

سعر تلميع الفضة

يتوفر الكثير من الملمعات الخاصة بالفضة والتي تساعد في تنظيفها وتلميعها من الأتربة والزيوت، وقد تصل تكلفة تلميع الفضة إلى ما بين 24 و28 جنيه فقط، هذا بخلاف الملمعات الطبيعية والمتوفرة في كل المنازل، مثل عصير وقشر الليمون، الملح، والكربونات.

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