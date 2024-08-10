الآن أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت 10-8-2024 في الأسواق

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 10-8-2024، حيث ارتفعت اسعار الفواكه خلال الأيام الماضية كما ارتفعت أسعار الخضروات أيضا بشكل كبير في الأسواق.

أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت

الخضروات والفواكه من أكثر الأطعمة المفيدة والتي يجب عليك تناولها بشكل يومي، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة مثل مضادات الأكسدة والالياف والفيتامينات المتنوعة.

أسعار الفاكهة اليوم السبت

واستقرت أسعار الفواكه اليوم السبت 10-8-2024 في الأسواق حيث سجل سعر كيلو العنب البناتي 25 جنيهًا.

وينشر لكم الموجز أسعار الفواكه اليوم السبت في الأسواق كالتالي:

تراوح سعر كيلو برتقال صيفي من 10 جنيهات إلى 18 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو العنب بناتي أصفر من 20 إلى 25 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو عنب بناتي أحمر من 20 إلى 25 جنيهًا.

-يبلغ سعر التفاح المصري يتراوح من 35 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو التفاح مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو تين برشومي من 15 إلى 25 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو جوافة من 15 إلى 25 جنيهًا.

تراوح سعر المانجو من 15إلى 30 جنيهًا للكيلو حسب النوع.

تراوح سعر كيلو كانتلوب من 6 إلى 10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو شمام من 10 إلى 14 جنيهًا.

أسعار الفواكه اليوم

الجدير بالذكر أن الفواكه تقلل من الالتهاب وذلك لأنها تحتوي على عدة عناصرها غذائية مثل مضادات الأكسدة وهي مواد مقاومة للجذور الحرة تقلل الالتهاب، وتعد الفاكهة مصدر كبير للألياف الغذائية.

أسعار الخضار اليوم السبت

ارتفعت أسعار الخضار اليوم السبت 10-8-2024، في الأسواق بعد انخفاضها خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 20 جنيهًا.

وينشر لكم الموجز أسعار الخضار اليوم السبت 10-8-2024 كالتالي:



- يتراوح سعر الطماطم من 18 إلى 20 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطس من 22 إلى 25 جنيها

- يتراوح سعر البصل من 18 إلى 20 جنيها

- يتراوح سعر الكوسة من 10 إلى 20 جنيها

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 8 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الفاصوليا من 23 إلى 33 جنيها

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 10 إلى 15 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 6 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 13 إلى 15 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 6 إلى 10 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 6 إلى 8 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 6 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفـل حامي صوب من 6 إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر-أحمر-برتقالي» من 15 إلى 25 جنيه

- يتراوح سعر الملوخية من 4 إلى 5 جنيها

-يتراوح سعر الخيار صوب من 11 إلى 17 جنيها

- يتراوح سعر الخيار بلدي 6 من إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر البطاطا من 4 إلى 8 جنيهات.

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