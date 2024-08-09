أسعار الخضار والفواكه اليوم الجمعة 9-8-2024 في الأسواق

يهتم عدد كبير من الأشخاص بمعرفة أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 9-8-2024 في الأسواق المختلفة.

أسعار الخضروات والفواكه اليوم الجمعة



ارتفعت أسعار الخضار اليوم الجمعة 9-8-2024، في الأسواق بعد انخفاضها خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 20 جنيهًا.

أسعار الخضروات اليوم الجمعة



وينشر لكم الموجز أسعار الخضار اليوم الجمعة 9-8-2024 كالتالي:



- يتراوح سعر الطماطم من 18 إلى 20 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطس من 22 إلى 25 جنيها

- يتراوح سعر البصل من 18 إلى 20 جنيها

- يتراوح سعر الكوسة من 10 إلى 20 جنيها

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 8 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الفاصوليا من 23 إلى 33 جنيها

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 10 إلى 15 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 6 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 13 إلى 15 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 6 إلى 10 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 6 إلى 8 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 6 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل حامي صوب من 6 إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر-أحمر-برتقالي» من 15 إلى 25 جنيه

- يتراوح سعر الملوخية من 4 إلى 5 جنيها

-يتراوح سعر الخيار صوب من 11 إلى 17 جنيها

- يتراوح سعر الخيار بلدي 6 من إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر البطاطا من 4 إلى 8 جنيهات



أسعار الفواكه اليوم الجمعة

واستقرت أسعار الفواكه اليوم الجمعة 9-8-2024 في الأسواق حيث سجل سعر ميلو المانجا السكري 20 جنيهًا.

وتقلل الفواكه من الالتهاب وذلك لأنها تحتوي على عدة عناصرها غذائية مثل مضادات الأكسدة وهي مواد مقاومة للجذور الحرة تقلل الالتهاب، وتعد الفاكهة مصدر كبير للألياف الغذائية.

وجاءت أسعار الفواكه اليوم الجمعة في الأسواق كالتالي:



تراوح سعر كيلو تين برشومي من 15 إلى 25 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو جوافة من 15 إلى 25 جنيهًا.

تراوح سعر المانجو من 15إلى 30 جنيهًا للكيلو حسب النوع.

تراوح سعر كيلو كانتلوب من 6 إلى 10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو شمام من 10 إلى 14 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو برتقال صيفي من 10 جنيهات إلى 18 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو العنب بناتي أصفر من 20 إلى 25 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو عنب بناتي أحمر من 20 إلى 25 جنيهًا.

أسعار الفواكه اليوم

-يبلغ سعر التفاح المصري يتراوح من 35 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو التفاح مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.

الخضروات والفواكه من أكثر الأطعمة المفيدة والتي يجب عليك تناولها بشكل يومي، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة مثل مضادات الأكسدة والالياف والفيتامينات المتنوعة.

أقرا أيضًا:

إليك.. أفضل الفواكه لعلاج مشكلة الاكتئاب.. ومنها الفلافونويد والكاروتينات وفيتامين C

أرخص أسعار الخضروات والفواكه اليوم الأربعاء 7-8-2024 في الأسواق